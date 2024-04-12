У Кременчуці триває набір у секцію з греко-римської боротьби

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 149

Заняття проводять як для дітей, так і для дорослих

У Кременчуці триває набір у секцію з греко-римської боротьби, повідомляє пресслужба мерії. Заняття для дітей проходять за графіком: 6-9 років: понеділок, середа, п'ятниця з 15.00 до 17.00;

10-14 років: вівторок, четвер з 15.00 до 17.00, субота з 12.00 до 14.00. Контакти тренерів: 098-487-23-02 — Анатолій Роєнко;

098-833-99-18 — Ярослав Восколович. Заняття для дорослих від 15 років проходять з вівторка по п'ятницю з 17.00 до 19.00, у суботу з 10.00 до 12.00. Контакти тренерів: 096-549-83-33 — Анатолій Коханевич;

097-192-61-96 — Олександр Дронов. Заняття проходять за адресою: вул. 29 Вересня, 3. Нагадаємо, що спортзал греко-римської боротьби, де діти займатимуться на безоплатній основі, відкрили у Кременчуці наприкінці березня.

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