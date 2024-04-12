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Спорт

У Кременчуці триває набір у секцію з греко-римської боротьби

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 149

 

Заняття проводять як для дітей, так і для дорослих

У Кременчуці триває набір у секцію з греко-римської боротьби, повідомляє пресслужба мерії.

Заняття для дітей проходять за графіком:

  • 6-9 років: понеділок, середа, п'ятниця з 15.00 до 17.00;
  • 10-14 років: вівторок, четвер з 15.00 до 17.00, субота з 12.00 до 14.00.

Контакти тренерів:

  • 098-487-23-02 — Анатолій Роєнко;
  • 098-833-99-18 — Ярослав Восколович.

Заняття для дорослих від 15 років проходять з вівторка по п'ятницю з 17.00 до 19.00, у суботу з 10.00 до 12.00.

Контакти тренерів:

  • 096-549-83-33 — Анатолій Коханевич;
  • 097-192-61-96 — Олександр Дронов.

Заняття проходять за адресою: вул. 29 Вересня, 3.

Нагадаємо, що спортзал греко-римської боротьби, де діти займатимуться на безоплатній основі, відкрили у Кременчуці наприкінці березня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: греко-римська боротьба спортзал набір
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