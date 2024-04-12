У Кременчуці триває набір у секцію з греко-римської боротьби, повідомляє пресслужба мерії.
Заняття для дітей проходять за графіком:
Контакти тренерів:
Заняття для дорослих від 15 років проходять з вівторка по п'ятницю з 17.00 до 19.00, у суботу з 10.00 до 12.00.
Контакти тренерів:
Заняття проходять за адресою: вул. 29 Вересня, 3.
Нагадаємо, що спортзал греко-римської боротьби, де діти займатимуться на безоплатній основі, відкрили у Кременчуці наприкінці березня.
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