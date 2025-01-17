КГЖЕП «Автозаводське» замовило додаткові роботи в укритті зі свіжим ремонтом

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 166 Коментарів: 1

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» замовило поточний ремонт укриття в будинку на вулиці Академіка Маслова, 13/9. Роботи виконуватиме підприємиця Оксана Сушко за 201 тисячу гривню. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Укладений договір оприлюднили 16 січня, закупівля проводилась без використання системи. Це додаткова угода. Як вказано у документації, в укритті облаштовуватимуть, зокрема, підлогу площею 263,8 м².

Додамо, що влітку 2024 року КГЖЕП замовило у ФОП Оксана Сушко ремонт укриття у цьому будинку за понад 680 тисяч гривень. Сховище запрацювало з кінця грудня, вказують на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

За даними Clarity Project, ФОП Сушко зареєструвалась у 2023 році у Кременчуці. Підприємиця має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності — 35 (від будівництва, штукатурних і малярних робіт до торгівлі їжею, будівельними матеріалами, технікою, перевезення речей, ремонт машин тощо), вказують у YouControl. Це може свідчити про те, що діяльність підприємця не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності, зазначають у аналітичній системі.

Жінка має загалом два підписаних договори майже на 1 млн гривень і усі — з підприємством «Автозаводське».

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