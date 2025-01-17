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КГЖЕП «Автозаводське» замовило додаткові роботи в укритті зі свіжим ремонтом

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 166 Коментарів: 1

Роботи виконуватиме підприємиця Оксана Сушко за 201 тисячу гривню

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» замовило поточний ремонт укриття в будинку на вулиці Академіка Маслова, 13/9. Роботи виконуватиме підприємиця Оксана Сушко за 201 тисячу гривню. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Укладений договір оприлюднили 16 січня, закупівля проводилась без використання системи. Це додаткова угода. Як вказано у документації, в укритті облаштовуватимуть, зокрема, підлогу площею 263,8 м². 

Додамо, що влітку 2024 року КГЖЕП замовило у ФОП Оксана Сушко ремонт укриття у цьому будинку за понад 680 тисяч гривень. Сховище запрацювало з кінця грудня, вказують на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний». 

 

За даними Clarity Project, ФОП Сушко зареєструвалась у 2023 році у Кременчуці. Підприємиця має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності — 35 (від будівництва, штукатурних і малярних робіт до торгівлі їжею, будівельними матеріалами, технікою, перевезення речей, ремонт машин тощо), вказують у YouControl. Це може свідчити про те, що діяльність підприємця не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності, зазначають у аналітичній системі.

Жінка має загалом два підписаних договори майже на 1 млн гривень і усі — з підприємством «Автозаводське».

Нагадаємо, привласнення грошей і службове підроблення: слідчі вивчають будівництво укриття у Потоківській гімназії №33.

 

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Автор: Телеграф
Теги: КГЖЕП Автозаводське укриття
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Коментарі: 1

119
OLDTROLL:
Сьогодні, 09:08

А її чоловік часом не начальник загону ДСНС міста? Тоді це багато пояснює!


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