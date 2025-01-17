У Полтавській ОВА замовляють реконструкцію Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного: очікувана вартість — понад 213 млн гривень

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 262

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовляє реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного. Очікувана вартість складає 213,7 мільйона гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Оголошення оприлюднили 14 січня. Вказано, що роботу підрядник має виконати до 31 серпня 2025 року.

Нагадаємо, у 2021 році стало відомо, що у спортивному ліцеї імені І.М. Піддубного зроблять капітальний ремонт в рамках урядової програми «Велике будівництво». Тоді ж, за словами керівника спортивного закладу Олександра Кириченка, вже проводився тендер на створення проєкту й була прорахована загальна вартість — 38 млн грн. У 2022 році колишній начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, що область отримала 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків і шкіл. За ці гроші, зокрема, мають реконструювати спортивний ліцей. У бюджеті Полтавської області на 2024 рік вказали, що загальна вартість ремонту має складати вже понад 98 млн грн. У цьому ж році ОВА замовила коригування проєкту.