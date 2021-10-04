Спортивний ліцей імені Піддубного готується до масштабних ремонтів

У спортивному ліцеї імені Івана Піддубного навчаються юні спортсмени не лише з Полтавщини, а й Кіровоградської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Директор Олександр Кириченко розповів, що в ліцеї немає окремого приміщення з велоспорту, греблі та каное (використовують базу КДЮСШ №1), волейболу та футболу (для великого футболу використовують поле стадіону Вагонобудівник). Проте зараз спортивний ліцей потрапив до програми й готується до ремонтів та будівництва спортивного об’єкта.
За словами директора, зараз проводиться тендер на проєкт й прорахована загальна вартість – 38 млн грн.. Перспектива – не раніше 2022 року, але не пізніше 2024 року.
Нагадаємо, що до карантину планували розпочати будівництво сучасного спорткомплекс-трансформеру на базі Кременчуцького інтернату спортивного профілю.
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