Спортивний ліцей імені Піддубного готується до масштабних ремонтів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 265

У перспективі 2022, але не пізніше 2024 року

У спортивному ліцеї імені Івана Піддубного навчаються юні спортсмени не лише з Полтавщини, а й Кіровоградської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Директор Олександр Кириченко розповів, що в ліцеї немає окремого приміщення з велоспорту, греблі та каное (використовують базу КДЮСШ №1), волейболу та футболу (для великого футболу використовують поле стадіону Вагонобудівник). Проте зараз спортивний ліцей потрапив до програми й готується до ремонтів та будівництва спортивного об’єкта.

- Ми потрапили до програми Великого будівництва. Ми дуже раді, що звернули увагу на розвиток спортивних ліцеїв. Це що стосується термомодернізації, ремонту спортивних приміщень створення багатофункціонального майданчика: для занять волейболом, баскетболом, тенісом, а також створення двох потужних тренажерних зали, - зауважив Олександр Кириченко.

За словами директора, зараз проводиться тендер на проєкт й прорахована загальна вартість – 38 млн грн.. Перспектива – не раніше 2022 року, але не пізніше 2024 року.

Нагадаємо, що до карантину планували розпочати будівництво сучасного спорткомплекс-трансформеру на базі Кременчуцького інтернату спортивного профілю.