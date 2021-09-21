«Іноді поразки дають нам більше, ніж перемоги»: Жан Беленюк у Кременчуці відверто відповів на питання журналістів та спортсменів

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 816

До Кременчука цими вихідними завітав Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк. Борець греко-римського стилю завітав до спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю ім. І. Піддубного та спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР) де поспілкувався з юними вихованцями, а також обговорили питання розвитку спорту.

Завітав депутат також до Кременчуцької районної ради, де поспілкувався з місцевими депутатами, а ввечері побував на міжнародному турнірі ММА Fighting night Storm.

До спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю ім. І. Піддубного також завітали обласні депутати Олександр Алексюк, Олег Сазонов (президент Федерації греко-римської боротьби) та президент Федерації велоспорту у Полтавській області Геннадій Іванян

Директор закладу Олександр Кириченко зауважив, що наразі залишається не врегульоване питання нормативно-правової бази закладів спортивного профілю, яка не відповідає сучасним вимогам.

- З метою підготовки належної зміни у спортсменів та високих досягнень, треба працювати на новому європейському рівні. Для цього потрібно поновити бази велоспорту, греблі, волейбольного відділення. Тому коли будемо вести розмову стосовно проблематики подальшого розвитку, - розповів Олександр Кириченко.

Юні спортсмени та журналісти мали змогу поспілкуватися з Жаном Беленюком, який встановив рекорд України як перший народний депутат, який став Олімпійським чемпіоном. Нардеп відверто відповів на питання чи планує завершити кар'єру як спортсмен та чи відчуває мандраж виходячи на бій.

- Жане Венсановичу, а Ви вже повернулися до тренувань після Олімпійських ігор?

- Тренуюся не на килимі, а з реабілітологом, оскільки є проблеми з плечем й бігаю — підтримую себе у формі. У будь-якому випадку, спортсмен, який 21 рік у спорті не можеш різко взяти все й завершити. По-перше, є бажання продовжувати й тримати себе в формі, а по-друге, є потреба організму, коли потребуєш активності.

- Як правильно побороти мандраж?

- Всі мандражують. Якщо хтось виходить на килим без хвилювання, то виходить йому все одно на результат. Це нормальний стан, треба його лише контролювати, а якщо була зроблена вся необхідна робота, й у голові немає того, що я десь не допрацював, то боятися нічого. Треба виходити й боротися. Й розуміти, що у твого суперника мандраж як мінімум не менше.

- У якій сутичці на Олімпійських іграх у Вас був більший мандраж?

- Важко визначити ступінь мандражу. У мене завжди перші сутички більш нервові, адже ти не увійшов у спортивний ритм. Після першої сутички все налагоджується й стає простіше. Мабуть сутичка зі спортсменом, якому програв кілька місяців тому на чемпіонаті Європи. Тут головне зробити певні висновки, що і було зроблено. Я по-суті програв 1:1. Коли програєш з таким рахунком розумієш, що це доля. Він реально нічого не зробив, щоб перемогти. Ми зробили певні висновки, знайшли його слабкі сторони. Іноді поразки дають нам більше, ніж перемоги. Головне, щоб ці поразки не були на найголовніших змаганнях у вашому житті.

- Ви отримали перше золото. Чи є у Вас певні ритуали перед виходом на килим?

- Ви знаєте, я просто віруюча людина і молюся перед сутичками. Коли виходжу на килим - сподіваюся на позитивний результат. Щодо думок, які були після перемоги... 5 років тому, коли став другим і напевно, морально усі ці 5 років я готувався до того, що якщо я буду сумлінно тренуватися і виконувати все необхідне, що мені каже тренер, то я стану олімпійським чемпіоном. І просто коли вже вийшов до фіналу, у мене уже формувалося розуміння того, що я напевно стану олімпійським чемпіоном, тому що супротивника, з яким я боровся, я уже знав і якось морально я вже до цього був готовим. Тому просто мені треба було виконати все чітко, що я собі запланував. Слава Богу, мені все вдалося. І коли я уже переміг, зрозумів, що я просто виконав свою роботу.

Жан Беленюк з юними борцями

- Чим захоплюєтеся крім греко-римської боротьби?

- Нічим особливо так не цікавлюся. Дивлюся футбол, вчора літали на матч «Металіста» та житомирської команди «Полісся». Подобається настільний теніс та теніс, хоча особливо в нього грати не вмію, але подобається спостерігати. Подобається важка атлетика.

- Чи плануєте завершити кар'єру спортсмена чи продовжите виступи на міжнародній арені?

- Офіційно про це ніде не заявляв. Хочу трохи перевести подих та залікувати травму, яка у мене була на Олімпійських іграх. Зараз займаюся із реабілітологом, підтримую свою фізичну форму, але на килим не виходжу. Життя покаже. Поки нічого не хочу прогнозувати - наразі короткострокові плани саме такі, як я озвучив.

- Як зараз себе почуваєш? На якому етапі лікування та відновлення?

- Ситуація з травмою стабільна. Проте зараз йде на покращення. Та тенденція яка є зараз - задовольняє мого реабілітолога. Сподіваюсь, що обійдеться без хірургічного втручання. За словами реабілітолога, у мене велика вірогідність обійтися без оперативного втручання. Зараз намагаємося таким чином вибудувати процес реабілітації, щоб максимально якісно загоїлася травма.

- Чи вільне Ваше серце?

- Я не спілкуюся на тему особистого життя. Хай це буде моїм власним секретом.

- Які нагальні проблеми у вирішенні спорту?

- Директор (Олександр Кириченко - ред.) розповів, що вони були включені до програми з реконструкції подібних закладів. Будемо робити все від нас залежне, щоб модернізувати та реконструювати зали, які потребують ремонту. У нас багато точиться розмов щодо реконструкції матеріально-технічної бази, адже вона застаріла, ще з радянських часів. Це болюче питання й у всіх є розуміння й виділяється фінансування, щоб змогли покращити умови для тренувань спортсменів.

Спортсмен в першу чергу має думати про підготовку, а не про те, що щось зруйноване або протікає дах. Ми тренувалися на всеукраїнських базах де тік дах й доводилося посеред килима розставляли відра, щоб вода не розтікалася.

- Як Вам рівень проведення міжнародного турніру з ММА у Кременчуці?

- Рівень проведення турніру зі змішаних єдиноборств не поступається Києву. Цей напрямок зараз має потенціал не лише в Україні, а й у світі. Крім того у нас багато талановитих спортсменів, які представляють нашу країну на міжнародній арені.

- Жане, свого часу тобі пропонували взяти участь у боях без правил. Чи розглядаєш варіант вийти в октагон?

- Я обіцяв хоча б спробувати тренуватися, адже заходити в клітку без підготовки не варіант. А оскільки я наразі травмований і триває процес відновлення, то скажем так, що час коли я спробую тренуватися - трохи відтермінували. Будемо дивитися по ситуації й здоров'ю, бо зараз є більш пріоритетні речі якими я маю займатися.