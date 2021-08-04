Жан Беленюк гопаком відсвяткував золото Олімпійських ігор

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 1 544 Коментарів: 1

Перше золото для України здобув Жан Беленюк на Олімпіаді-2020! Сьогодні, 4 серпня, борець греко-римського стилю завоював перше золото у своїй кар'єрі. До олімпійського срібла Ріо-2016 український борець додав золото Токіо-2020 у ваговій категорії 87 кг.

Важким видався цей рік для Жана Беленюка. Перенесені Олімпійські ігри перетнулися з його кар'єрою депутата Верховної Ради України. Спортсмену, який представляє Кременчук та Полтавщину, доводилося поєднувати засідання та комісії разом з посиленими тренуваннями. А за три тижні до Олімпіади його виліт до Японії був під величезним питанням - Жан Беленюк важко травмувався.

Залізний характер, титанічна праця та воля до перемоги допомогли Жану здійснити мрію - завоювати золото Олімпійських ігор.

- Олімпійські ігри – це ті змагання, де потрібно налаштовуватися на абсолютно кожну сутичку. Ми бачили як фаворити «вилітати» вже в першому колі, і це звична ситуація для Олімпіади. Це неймовірна відповідальність і потрібно психологічно до цього бути готовим, після півфіналу зазначив борець Жан Беленюк.

На килим у фіналі Жан Беленюк вийшов спокійним мов удав. Кожен рух проти угорця Віктора Льорінця був виваженим, без жодного зайвого руху. Він наче спеціально дав супернику зіграти першим номером. На старті протистояння угорець здобув заліковий бал - 1:0. Після короткої перерви Жан зрівняв рахунок, а після проведення нападу здобув перемогу - 5:1. Відео бою за посиланням.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу представник Полтавщини виграв у серба Зурабі Датунашвілі (3:1), а у 1/4 фіналу здолав Башира Сід Азара з Алжиру (1*:1). У півфіналі Жан впевнено переміг хорвата Івана Хуклека - 7:1.

Після бою Жан Беленюк дозволив собі емоції - станцював коронний гопак з жовто-блакитним стягом та зі сльозами на очах поділився, що травмованим приїхав на Олімпіаду.

- Я навіть зараз не усвідомлюю, що я зробив. Це був дійсно довгий та важкий шлях. Боротьбою почав займатися у 9 років - зараз мені 30. І нарешті це сталося. Хочу подякувати всім українцям, всім хто підтримував та вірив у мене. Іноді було навіть часом дуже важко... - не стримуючи сльози після бою зазначив Жан Беленюк. - Вибачаюсь за свої емоції, але це дуже приємні відчуття. Так склалося, що кінцівка була дуже складною. За три тижні до Олімпіади я важко травмувався і не знав чи зможу брати участь. Лише віра мого тренера в мене дала мені змогу реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це. Спасибі моїй мамі. Спасибі всім хто мене підтримував, молився та чекав. Мені дуже приємно. Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю.

На питання чи продовжить він кар'єру, Жан Беленюк відповів, що поки на емоціях не хоче робити гучних заяв, але зараз планує перепочити й сконцентруватися на політичній діяльності.

30-річний Жан Беленюк – багаторазовий чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор 2016-го року, чемпіон і срібний призер Європейських ігор 2015-го та 2019-го років.