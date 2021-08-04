Колишній поліцейський, який кинув у жінку гранату, сяде на 10 років

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 589 Коментарів: 1

Колишній поліцейський, який кинув у жінку гранату, сяде на 10 років, повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

У суді прокурор довів, що 28 квітня 2019 року, ввечері, в смт Опішня п'яний експоліцейський від’єднав кільце із чекою від важеля ручної осколкової гранати «Ф-1» і кинув її в бік жінки, яка стояла біля воріт подвір’я сватів. Вона отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікарню.

Під час обшуків у поліцейського вдома, той добровільно видав правоохоронцям поліетиленовий пакет із 30 набоями калібру 5,45 мм.

За висновками судової вибухо-технічної та судово-балістичної експертиз, граната та патрони відносяться до категорії бойових припасів.

Полтавський районний суд визнав чоловіка винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, із хуліганських мотивів, не доведеного до кінця з причин, що не залежали від його волі, а також у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) та засудив до 10 років позбавлення волі.

Також відповідно до ст. 54 КК України підсудного позбавлено спеціального звання – сержанта поліції, оскільки його поведінка є недопустимою та ганьбить органи Національної поліції.

До набрання вироком законної сили колишній правоохоронець перебуватиме під вартою.