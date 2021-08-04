«Жонатий», з полуницею та галушками: які борщі можна спробувати на етнофестивалі на Полтавщині

Фест «Борщик у глиняному горщику 2021» відбудеться 14 серпня у селищі Опішня. Цьогоріч можна продегустувати 80 різновидів борщу.
На захід приїдуть господині із різних куточків України, щоб приготувати свої борщ за унікальним рецептом.
На фестивалі готуватимуть такі різновиди борщу:
Також на фестивалі пектимуть 8 весільних короваїв, 16 різновидів живого хліба до борщу. Пригощатимуть гостей варениками з капустою до сметани, варениками з картопелькою до сметани, полтавськими галушками, качаною кашою, вергунами, гречаниками тощо.
Повна програма заходу за посиланням.