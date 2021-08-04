«Жонатий», з полуницею та галушками: які борщі можна спробувати на етнофестивалі на Полтавщині

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 508

Фест «Борщик у глиняному горщику 2021» відбудеться 14 серпня у селищі Опішня. Цьогоріч можна продегустувати 80 різновидів борщу.

На захід приїдуть господині із різних куточків України, щоб приготувати свої борщ за унікальним рецептом.

На фестивалі готуватимуть такі різновиди борщу:

«желізний»;

розхідний;

вегетаріанський;

з яйцями;

з «потрухом»;

«жонатий» борщ та «не жонатий»;

борщ усім борщам борщ;

понеділковий;

київський;

перезолений;

борщ з карасиками;

фірмовий;

мамин борщик;

борщ слобожанський з раками;

борщ з полуницею;

борщ з грушками;

борщ зі сливами;

чернігівський борщ з «лісічками»;

борщ з галушками;

борщ з вудженою перепілкою;

кролевецький борщ з яблуками тощо.

Також на фестивалі пектимуть 8 весільних короваїв, 16 різновидів живого хліба до борщу. Пригощатимуть гостей варениками з капустою до сметани, варениками з картопелькою до сметани, полтавськими галушками, качаною кашою, вергунами, гречаниками тощо.

Повна програма заходу за посиланням.