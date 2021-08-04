Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Кременчук, Полтавщина, Афіша

«Жонатий», з полуницею та галушками: які борщі можна спробувати на етнофестивалі на Полтавщині

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 508

 

Фестиваль відбудеться в Опішні

Фест «Борщик у глиняному горщику 2021» відбудеться 14 серпня у селищі Опішня. Цьогоріч можна продегустувати 80 різновидів борщу.

На захід приїдуть господині із різних куточків України, щоб приготувати свої борщ за унікальним рецептом.

На фестивалі готуватимуть такі різновиди борщу:

  • «желізний»;
  • розхідний;
  • вегетаріанський; 
  • з яйцями;
  • з «потрухом»; 
  • «жонатий» борщ та «не жонатий»; 
  • борщ усім борщам борщ; 
  • понеділковий;
  • київський; 
  • перезолений; 
  • борщ з карасиками; 
  • фірмовий; 
  • мамин борщик;
  • борщ слобожанський з раками;
  • борщ з полуницею;
  • борщ з грушками;
  • борщ  зі сливами;
  • чернігівський борщ з «лісічками»;
  • борщ з галушками;
  • борщ з вудженою перепілкою;
  • кролевецький борщ з яблуками тощо.

Також на фестивалі пектимуть 8 весільних короваїв, 16 різновидів живого хліба до борщу. Пригощатимуть гостей варениками з капустою до сметани, варениками з картопелькою до сметани, полтавськими галушками, качаною кашою, вергунами, гречаниками тощо.

Повна програма заходу за посиланням

1
Автор: Альона Душенко
Теги: борщ фестиваль
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх