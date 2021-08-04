На Полтавщині найближчим часом заборонять вилов раків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 371

Основна мета – захистити членистоногих у той час, коли вони найбільш вразливі

З 15 серпня до 30 вересня заборонений вилов раків. За інформацією Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області, у раків розпочинається період другої линьки. Основним зовнішнім чинником, який визначає терміни проходження всіх етапів життєвого циклу річкових раків, є температура води.

Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування і зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців.

Лов членистоногих під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн.

Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Також у Правилах любительського і спортивного рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено до лову рибалкам – 10 см.

Якщо ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номерами (067) 329-29-22 або (067) 329-39-66.