КрАЗ виготовив геолокаційний причіп для управління безпілотними вантажівками Ferrexpo

КрАЗ розробив геолокаційний причіп для системи управління безпілотними вантажівками. Його вже використовують у кар'єрах підприємств компанії Ferrexpo. Зараз в Україні немає аналогів цьому виробу.
Геолокаційний причіп виготовили за пів року на замовлення Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Його серце - електростанція. Цей відсік містить контролер, автомат запуску/зупинки генератора. Поруч у відсіку містяться акумуляторні батареї. У робочому стані вони підіймаються, фіксуються і дозволяють причепу переміщуватися. На пристрої установлені відеокамери, які відслідковуватимуть переміщення в режимі онлайн. Він також оснащений шлагбаумом, який може перекривати зону руху транспорту.
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