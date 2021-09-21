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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

КрАЗ виготовив геолокаційний причіп для управління безпілотними вантажівками Ferrexpo

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 934 Коментарів: 2

 

Його вже використовують у кар'єрах

КрАЗ розробив геолокаційний причіп для системи управління безпілотними вантажівками. Його вже використовують у кар'єрах підприємств компанії Ferrexpo. Зараз в Україні немає аналогів цьому виробу.

- У сучасному видобуванні руди використовується багато великих автомобілів. Вони керуються комп'ютерами та працюють безпілотно. Аби вони правильно працювали, потрібно слідкувати за їхнім рухом, контролювати й коректувати його. Для цього існують такі вироби, як мобільні точки зв'язку. Це фактично незалежна сонячна електростанція. У відсутність сонця вона безперебійно переходить на живлення від акумулятора, - розповів головний конструктор підприємства «АвтоКрАЗ» Сергій Васечек.

Геолокаційний причіп виготовили за пів року на замовлення Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Його серце - електростанція. Цей відсік містить контролер, автомат запуску/зупинки генератора. Поруч у відсіку містяться акумуляторні батареї. У робочому стані вони підіймаються, фіксуються і дозволяють причепу переміщуватися. На пристрої установлені відеокамери, які відслідковуватимуть переміщення в режимі онлайн. Він також оснащений шлагбаумом, який може перекривати зону руху транспорту.

2
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo КрАЗ
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Коментарі: 2

3 544
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:32

а шо там с американским заказом?


2 0
19
dniprow:
Сьогодні, 10:15

Виготовив та й виготовив...

1 шт??!!

Там хоть зарплату виплачують?!!



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