600 мішків та понад 20 причепів сміття зібрали рибоохоронці на берегах водойм Полтавщини

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 478 Коментарів: 2

Працівники Полтавського рибоохоронного патруля з нагоди Міжнародного дня чистих берегів провели акцію «Чисті водойми – звільнимо рибу від сміття разом». Захід відбувся 17 та 18 вересня в прибережній смузі Кременчуцького (у Градизьку, Липовому, Святилівці) та Кам'янського (біля сел Орлик та Придніпрянське) водосховищ, на берегах Дніпра (в Кременчуці) та Ворскли (у Полтаві та селі Вільховатка).

На прибирання вийшло близько 100 людей: активісти, підприємці, громадські організації, працівники селищних рад, рибалки-любителі та небайдужі громадяни, навіть цілі сім’ї з дітьми. Організатори розповіли на своїй Facebook-сторінці, що за кілька годин зібрали майже 600 мішків та понад 20 причепів сміття - здебільшого, пластикових і скляних пляшок, поліетилену, покришок.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає мешканців Полтавщини берегти та цінувати ту красу, що дарує нам природа. Вже з нового року Україна почне поступово відмовлятися від одноразових тонких пакетів, а з часом і від одноразового посуду. Проте, боротьбу з пластиком можна розпочати вже зараз, не чекаючи офіційних розпоряджень.

Пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років.