Ціни знижено: на другий рік карантину ПЛР-тести в Кременчуці стали доступнішими

10 вересня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення про зниження тарифів на проведення ПЛР-досліджень щодо виявлення COVID-19. Якщо раніше вартість такого дослідження в КМП «Лікарня Придніпровська» та КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» становила 1 582 гривні, то тепер встановили тариф у 958 гривень.
Мова йде саме про проведення ПЛР-тестування з ініціативи громадян і не стосується випадків, коли дослідження мають робити безкоштовно згідно з законодавством.
На безкоштовний ПЛР-тест, як і раніше, можуть розраховувати:
Нагадаємо, що в приватних лабораторіях ціни на ПЛР-тест стартують від 650 гривень.
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