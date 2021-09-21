Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Ціни знижено: на другий рік карантину ПЛР-тести в Кременчуці стали доступнішими

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 707 Коментарів: 4

 

Послуга, яка раніше коштувала 1 582 гривні, подешевшає більш ніж на третину

10 вересня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення про зниження тарифів на проведення ПЛР-досліджень щодо виявлення COVID-19. Якщо раніше вартість такого дослідження в КМП «Лікарня Придніпровська» та КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» становила 1 582 гривні, то тепер встановили тариф у 958 гривень.

Мова йде саме про проведення ПЛР-тестування з ініціативи громадян і не стосується випадків, коли дослідження мають робити безкоштовно згідно з законодавством.

На безкоштовний ПЛР-тест, як і раніше, можуть розраховувати:

  • люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби;
  • люди, які мали контакт із хворими;
  • всі медики, які працюють з хворими на COVID-19;
  • співробітники поліції і Нацгвардії;
  • всі, у кого є пневмонія, незалежно від перебігу хвороби та симптомів.

Нагадаємо, що в приватних лабораторіях ціни на ПЛР-тест стартують від 650 гривень.


1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ПЛР-тест COVID-19 вартість
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

3 544
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:21

шара какаяsmile


13 0
146
Джо:
Сьогодні, 09:24

т.е. никого не смущало, что в том же синево анализ стоил 900 грн практически все время?


11 0
139
КАПУША:
Сьогодні, 09:27

Аеропорт Бориспіль - 645 грн. Нічього на кишеню не тисне?


13 0
644
shtai:
Сьогодні, 09:54

Цитата: КАПУША

Аеропорт Бориспіль - 645 грн. Нічього на кишеню не тисне?

А там сплачують % Шаповалова?

 

P.S. В Києві і комуналка дешевша.


16 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх