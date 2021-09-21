Ціни знижено: на другий рік карантину ПЛР-тести в Кременчуці стали доступнішими

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 707 Коментарів: 4

Послуга, яка раніше коштувала 1 582 гривні, подешевшає більш ніж на третину

10 вересня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення про зниження тарифів на проведення ПЛР-досліджень щодо виявлення COVID-19. Якщо раніше вартість такого дослідження в КМП «Лікарня Придніпровська» та КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» становила 1 582 гривні, то тепер встановили тариф у 958 гривень.

Мова йде саме про проведення ПЛР-тестування з ініціативи громадян і не стосується випадків, коли дослідження мають робити безкоштовно згідно з законодавством.

На безкоштовний ПЛР-тест, як і раніше, можуть розраховувати:

люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби;

люди, які мали контакт із хворими;

всі медики, які працюють з хворими на COVID-19;

співробітники поліції і Нацгвардії;

всі, у кого є пневмонія, незалежно від перебігу хвороби та симптомів.

Нагадаємо, що в приватних лабораторіях ціни на ПЛР-тест стартують від 650 гривень.



