Від коронавірусу померла 80-річна кременчужанка

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 600

20 вересня в Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли п'ять жінок віком від 35 до 62 років та троє чоловіків віком від 43 до 51 років. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях зараз лікується 33 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

На жаль, 80-річна жінка померла.