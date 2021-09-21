Вночі на Раківці конфлікт між водієм і активістами вирішували газовим балончиком

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 829 Коментарів: 4

Вночі на Раківці стався конфлікт між чоловіками.

Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, водій Hyundai хотів тротуаром об'їхати перекриту дорогу, але наткнувся на групу молодиків, які завадили йому це зробити. Між чоловіками стався конфлікт і в хід пішов газовий балончик. На місці працювала поліція і медики.

Як повідомили у пресслужбі поліції, є заяви від кременчужан, між якими стався конфлікт, який потягнув за собою нанесення легких тілесних ушкоджень. Заяви прийняті за фактом ст.125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження, карається штрафом до 850 грн або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року).