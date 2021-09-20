В Україні змінили правила транзитного в'їзду для вакцинованих іноземців: тепер без ПЛР

Іноземцям без вакцинації потрібно, як і раніше, мати негативний тест та встановити додаток «Дій Вдома»
Із 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства при в'їзді в Україну (протягом 48 годин) звільняються від самоізоляції, тестування та встановлення додатку «Дій Вдома». Про таке повідомляє прес-центр київського аеропорту імені Сікорського.
Незмінним для іноземних гостей залишається наявність страхового полісу. Також вакцинованим іноземцям при в'їзді у країну потрібно мати один із таких документів:
Необхідність мати зазначені документи не поширюється на дітей до 12 років.
Іноземцям без вакцинації потрібно мати негативний тест та встановити додаток «Дій Вдома» для контролю самоізоляції. Вона припиняється в разі отримання ще одного негативного тесту протягом 72 годин.
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