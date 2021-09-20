В Україні змінили правила транзитного в'їзду для вакцинованих іноземців: тепер без ПЛР

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 412 Коментарів: 1

Іноземцям без вакцинації потрібно, як і раніше, мати негативний тест та встановити додаток «Дій Вдома»

Із 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства при в'їзді в Україну (протягом 48 годин) звільняються від самоізоляції, тестування та встановлення додатку «Дій Вдома». Про таке повідомляє прес-центр київського аеропорту імені Сікорського.

Незмінним для іноземних гостей залишається наявність страхового полісу. Також вакцинованим іноземцям при в'їзді у країну потрібно мати один із таких документів:

сертифікат про одну дозу вакцини або повну вакцинацію;

іноземний COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест чи сертифікат одужання;

негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (за 72 години).

Необхідність мати зазначені документи не поширюється на дітей до 12 років.

Іноземцям без вакцинації потрібно мати негативний тест та встановити додаток «Дій Вдома» для контролю самоізоляції. Вона припиняється в разі отримання ще одного негативного тесту протягом 72 годин.



