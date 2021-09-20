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Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 21 вересня: назвали адреси

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 785

 

Електроенергію відключатимуть на час проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Вадима Пугачова;
  • вул. Гвардійська, 12- 24/31, 25;
  • вул. Академіка Герасимовича, 81-204;
  • вул. Гайдамацька, 46-95;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Білецьківська;
  • вул. Баженова;
  • вул. Михайлівська;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • вул. Пілотів;
  • вул. Чумацький шлях, 69-123;
  • вул. Народних ополченців;
  • вул. Різдвяна;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Богдана Хмельницького, 3-58;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Тракторна;
  • вул. 8 Березня, 7-9;
  • вул. Нова, 15-27;
  • вул. Шевченка, 102-140;
  • пров. Марії Раскової;
  • пров. Недогарський;
  • пров. Богдана Хмельницького;
  • пров. Гарматний;
  • пров. Криворізький;
  • пров. Врожайний;
  • пров. Сінний;
  • пров. Пілотів, 27;
  • пров. Михайлівський;
  • пров. Пилипа Орліка;
  • пр. Ополченців;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • просп. Полтавський, 33-106;
  • вул. Олени Пчілки;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська 1,2,4;
  • вул. М.Кучми 61-92;
  • вул. Військова 1/37;
  • вул. Деповська 63-94;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • вул. Мендєлєєва;
  • вул. Козацька;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Володимира Вінниченка, 11-78;
  • пров. Гурамішвілі;
  • пров. Яснополянський, 34-47;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Новоіванівський;
  • туп. Айвазовського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенргія графік відключень
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