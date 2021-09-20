Хто з кременчужан залишиться без світла 21 вересня: назвали адреси
Сьогодні, 18:42
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Електроенергію відключатимуть на час проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Вадима Пугачова;
- вул. Гвардійська, 12- 24/31, 25;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-204;
- вул. Гайдамацька, 46-95;
- вул. Чкалова;
- вул. Білецьківська;
- вул. Баженова;
- вул. Михайлівська;
- вул. Пилипа Орлика;
- вул. Пілотів;
- вул. Чумацький шлях, 69-123;
- вул. Народних ополченців;
- вул. Різдвяна;
- вул. Чкалова;
- вул. Богдана Хмельницького, 3-58;
- вул. Недогарська;
- вул. Тракторна;
- вул. 8 Березня, 7-9;
- вул. Нова, 15-27;
- вул. Шевченка, 102-140;
- пров. Марії Раскової;
- пров. Недогарський;
- пров. Богдана Хмельницького;
- пров. Гарматний;
- пров. Криворізький;
- пров. Врожайний;
- пров. Сінний;
- пров. Пілотів, 27;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орліка;
- пр. Ополченців;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- просп. Полтавський, 33-106;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська 1,2,4;
- вул. М.Кучми 61-92;
- вул. Військова 1/37;
- вул. Деповська 63-94;
- вул. Силікатна;
- вул. Івана Миколайчука;
- вул. Мендєлєєва;
- вул. Козацька;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Володимира Вінниченка, 11-78;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Яснополянський, 34-47;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Новоіванівський;
- туп. Айвазовського.
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