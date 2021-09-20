Хто з кременчужан залишиться без світла 21 вересня: назвали адреси

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 785

Електроенергію відключатимуть на час проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Вадима Пугачова;

вул. Гвардійська, 12- 24/31, 25;

вул. Академіка Герасимовича, 81-204;

вул. Гайдамацька, 46-95;

вул. Чкалова;

вул. Білецьківська;

вул. Баженова;

вул. Михайлівська;

вул. Пилипа Орлика;

вул. Пілотів;

вул. Чумацький шлях, 69-123;

вул. Народних ополченців;

вул. Різдвяна;

вул. Чкалова;

вул. Богдана Хмельницького, 3-58;

вул. Недогарська;

вул. Тракторна;

вул. 8 Березня, 7-9;

вул. Нова, 15-27;

вул. Шевченка, 102-140;

пров. Марії Раскової;

пров. Недогарський;

пров. Богдана Хмельницького;

пров. Гарматний;

пров. Криворізький;

пров. Врожайний;

пров. Сінний;

пров. Пілотів, 27;

пров. Михайлівський;

пров. Пилипа Орліка;

пр. Ополченців;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 відключать світло за адресами: