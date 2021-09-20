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Надзвичайні новини

У нагірній частині Кременчука викрали дві автівки

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 2 016 Коментарів: 1

 

Поліція шукає свідків

Зранку 20 вересня до Кременчуцького райуправління поліції звернулися двоє кременчужан, які повідомили про викрадення їх автівок в нагірній частині міста.

Як повідомили у пресслужбі поліції, автомобіль Acura MDX зник біля під’їзду на вулиці Київській, 59, а Mitsubishi Lancer - з двору будинку 61 на вулиці Київській.

 

За обома фактами слідчі Кременчуцького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Якщо ви знаєте щось, що могло б допомогти у встановленні місцезнаходження автівок та осіб, причетних до скоєного, повідомте її правоохоронцям за телефонами: (098) 739-26-30 або «102». 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон
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Коментарі: 1

454
Чувааак:
Сьогодні, 18:20

Як можна визначити особу якщо вона замазана на фото і автівку якщо номер замазаний? А може вона щойно біля мене проїхала а я цього не знаю?


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