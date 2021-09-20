«Кремінь» 2010 вийшов у фінал Всеукраїнського турніру «Кубок єднання-2021»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 434

Кременчук був представлений 5 командами: Ягуар та Кремінь

У суботу, 18 вересня, у Кременчуці відбувся регіональний етап Всеукраїнського турніру серед дитячих футбольних команд «Кубок єднання-2021». Участь у змаганнях взяли 12 команд: 4 команди «Кремінь», а також команди «Ягуар», «Гірник-Спорт», «Опішня», «Хорол», «Golden Eagle». «Кремінь» був представлений вихованцями Євгена Маринича та Олександра Назаренка/Анатолія Безуса.

До фіналу дійшли кременчуцький «Кремінь» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. У серії пенальті перемогу здобули юні гравці «Кременя». Вихованці Анатолія Безуса й Олександра Назаренка представлятимуть Полтавщину у фінальній частині Всеукраїнського турніру «Кубок єднання-2021», який відбудеться 24-26 вересня у Луцьку.