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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» 2010 вийшов у фінал Всеукраїнського турніру «Кубок єднання-2021»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 434

 

Кременчук був представлений 5 командами: Ягуар та Кремінь

У суботу, 18 вересня, у Кременчуці відбувся регіональний етап Всеукраїнського турніру серед дитячих футбольних команд «Кубок єднання-2021». Участь у змаганнях взяли 12 команд: 4 команди «Кремінь», а також команди «Ягуар», «Гірник-Спорт», «Опішня», «Хорол», «Golden Eagle». «Кремінь» був представлений вихованцями Євгена Маринича та Олександра Назаренка/Анатолія Безуса.

До фіналу дійшли кременчуцький «Кремінь» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. У серії пенальті перемогу здобули юні гравці «Кременя». Вихованці Анатолія Безуса й Олександра Назаренка представлятимуть Полтавщину у фінальній частині Всеукраїнського турніру «Кубок єднання-2021», який відбудеться 24-26 вересня у Луцьку.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ольга Усанова
Теги: футбол Кремінь
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