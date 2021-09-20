Міфи про рутинну вакцинацію: що потрібно знати, аби не наражати себе на зайву небезпеку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 720 Коментарів: 3

Міністерство охорони здоров'я розвіяло основні міфи, що склалися навколо питання про доцільність планових (або рутинних) щеплень - адже попри регулярне проведення інформаційних кампаній дехто продовжує вірити, що вакцини можуть зашкодити здоров'ю. Розглянемо ці міфи докладніше

Міф 1. Краще перехворіти і виробити природний імунітет

Насправді: Якщо хворіти, імунітет, безумовно, сформується. Але він може коштувати дуже дорого через високий ризик виникнення ускладнень: параліча — від поліомієліту, ураження серця — від дифтерії, пневмонії та ураження мозку — від кору і вітряної віспи. Ризик мати ускладнення перенесеної інфекційної хвороби набагато вищий, ніж ризик побічних реакцій після вакцинації.

Міф 2. Вакцини спричиняють аутизм

Насправді: Це один із найпоширеніших міфів щодо вакцинації. Його витоки беруть початок у 1998 році, коли лікар Ендрю Уейкфілд опублікував статтю про зв’язок між вакциною проти кору, краснухи, паротиту та аутизмом. Але пізніше з’ясувалося, що усі факти, наведені у публікації, сфальшовані. Подальші дослідження, які після публікації провели авторитетні організації та установи (Центр контролю та профілактики захворювань у США (CDC), медичний інститут Національної академії наук Великобританії та британська Національна служба охорони здоров’я), спростували зв’язок між вакциною і виникненням аутизму. Ще понад десяток досліджень і їхні результати спростовують зв’язок між вакцинацією і розвитком аутизму.

Міф 3. Людям із хронічними захворюваннями щеплення протипоказані.

Насправді: Список абсолютних протипоказань (коли є високий ризик отримати негативну реакцію організму вищий за потенційну користь від вакцини) до щеплення не такий і великий. Передусім — це стан гострої хвороби до настання одужання Водночас, люди, що мають хронічні хвороби, мають бути щеплені першочергово. Вони більш вразливі до інфекцій, мають важчий перебіг хвороби й більше шансів отримати ускладнення після перенесеного захворювання.

Міф 4. Треба чекати до 3 років, щоби вакцинувати дитину (щоб організм зміцнів)

Насправді: Вакцинувати дитину треба відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. У ньому визначений найоптимальніший час введення вакцин (із перших днів життя) для найефективнішого захисту дитини від інфекційних хвороб. Відтак надзвичайно важливо, щоби дитина отримувала свої щеплення вчасно. Якщо ви з якихось причин пропустили вакцинацію, порадьтеся про те, як надолужити пропущені вакцини, зі своїм педіатром або сімейним лікарем.

Міф 5. Кілька вакцин, введених одночасно, «перевантажують імунітет», ослаблюють організм

Насправді: Ослабити організм може природне інфікування, адже інфекційні захворювання спричиняють у кількасот разів вище навантаження на імунну систему, ніж вакцинація. Віруси, що містяться у вакцинах, значно ослаблені й перевантажити імунну систему не можуть. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіється лише 0,1 % імунної системи. Кілька вакцин вводити в один день можна! Щоправда, щеплення треба робити в різні ділянки тіла: наприклад, у праве та ліве плече, а малюкам — у праве та ліве стегно. Щеплення в сідницю взагалі не роблять! Можна використовувати багатокомпоненті вакцини. Це нормальна світова практика. Вона дозволяє зменшити кількість візитів до лікаря, тож і рівень стресу для дитини та батьків.