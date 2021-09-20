Проєкт «Енергоефективна Раківка» рухається: відбудеться тендер на котельні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 547

Проте у нинішньому опалювальному сезоні Раківці, як і раніше, має подати тепло ТЕЦ КВБЗ

22 вересня відбудеться тендер на будівництво котелень в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка», який реалізовується за кредитні гроші корпорації НЕФКО. Про це повідомив віцемер з комуналки Іван Москалик.

Тендер проводитиме КП «Теплоенерго» за умовами міжнародного кредитора - фінансової корпорації НЕФКО (не в системі Prozorro). Іван Москалик пообіцяв, що процедура відбудеться гласно — буде забезпечена трансляція.

Нагадаємо, нові сучасні котельні мають замінити стару та неефективну ТЕЦ вагонзаводу, яка нині постачає тепло на Раківку. Передбачається і заміна мереж — усі ці заходи зменшать втрати тепла.

Загальний бюджет проекту становить 12,526 млн євро.

Проєкт передбачає:

будівництво двох нових газових котелень потужністю 20 МВт кожна;

будівництво котельні на біопаливі потужністю 4 МВт;

встановлення автоматизованої системи диспетчерського управління SCADA для регулювання температури подачі теплоносія;

встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Будівництво нових котелень для Раківки, яка замінить неефективну ТЕЦ вагонзаводу, розпочнеться у 2022 році за умови успішного тендеру. Опалювальний сезон 2021-2022 Раківка проведе по-старому: з теплом від ТЕЦ вагонзаводу (і ймовірно) по захмарних тарифах.