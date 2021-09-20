Проєкт «Енергоефективна Раківка» рухається: відбудеться тендер на котельні

22 вересня відбудеться тендер на будівництво котелень в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка», який реалізовується за кредитні гроші корпорації НЕФКО. Про це повідомив віцемер з комуналки Іван Москалик.
Тендер проводитиме КП «Теплоенерго» за умовами міжнародного кредитора - фінансової корпорації НЕФКО (не в системі Prozorro). Іван Москалик пообіцяв, що процедура відбудеться гласно — буде забезпечена трансляція.
Нагадаємо, нові сучасні котельні мають замінити стару та неефективну ТЕЦ вагонзаводу, яка нині постачає тепло на Раківку. Передбачається і заміна мереж — усі ці заходи зменшать втрати тепла.
Загальний бюджет проекту становить 12,526 млн євро.
Проєкт передбачає:
будівництво двох нових газових котелень потужністю 20 МВт кожна;
будівництво котельні на біопаливі потужністю 4 МВт;
встановлення автоматизованої системи диспетчерського управління SCADA для регулювання температури подачі теплоносія;
встановлення індивідуальних теплових пунктів.
Будівництво нових котелень для Раківки, яка замінить неефективну ТЕЦ вагонзаводу, розпочнеться у 2022 році за умови успішного тендеру. Опалювальний сезон 2021-2022 Раківка проведе по-старому: з теплом від ТЕЦ вагонзаводу (і ймовірно) по захмарних тарифах.
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