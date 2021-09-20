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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 563 Коментарів: 1

 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що медична система готова до нової хвилі захворювань на COVID-19

На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня прийняли рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Про таке повідомляє пресслужба МОЗ.

- Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди, - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють жовтий рівень епіднебезпеки. 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 карантн
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Коментарі: 1

3 539
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:07

Правильно, теперь желтую зону и все учебные заведения закрыть- проблема с отоплением решена! Заодно просроченую вакцину доколоть! 


3 2

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