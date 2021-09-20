Адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що медична система готова до нової хвилі захворювань на COVID-19

На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня прийняли рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Про таке повідомляє пресслужба МОЗ.

- Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди, - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють жовтий рівень епіднебезпеки.