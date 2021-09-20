Адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що медична система готова до нової хвилі захворювань на COVID-19
На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня прийняли рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Про таке повідомляє пресслужба МОЗ.
За словами міністра, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють жовтий рівень епіднебезпеки.
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