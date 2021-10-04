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Надзвичайні новини

У Бреусівці ледь не згоріли трактор, комбайн та оприскувач

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 237

 

Але ДСНСники їх врятували

Третього жовтня о 15.35 на території приватного домоволодіння на вул. Перемоги в с. Бреусівка Кременчуцького району сталася пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС області, горіли 20 л паливно-мастильних матеріалів та запчастини до трактору. Пожежу локалізували о 16.07, а о 16.20 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Рятувальники не допустили поширення полум’я на трактор, комбайн та оприскувач, які знаходилися поруч з осередком пожежі.

До гасіння залучалися три чоловіки особового складу 7-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Бреусівка пожежа трактор
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