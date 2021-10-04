5 шкіл Кременчука ще не готові до опалювального сезону

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося засіданні штабу з підготовки господарства територіальної громади до осінньо-зимового періоду. На ньому обговорили етап підготовки до опалювального сезону.
У Департаменті освіти повідомили, що під питанням 11 проблемних садочків, які потрапили до європейського проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель». Там роботи тривали й у вихідні дні.
Щодо шкіл, то майже всі заклади готові до опалювального сезону, крім 5 навчальних закладів: школи № 9, 12, 17, 25, 27. У цих школах за програмою тепломодернізації встановлені індивідуальні теплові пункти. Якщо в інших школах пройшли випробування, то у школах №12 та 27 система ще не запущена в роботу й немає відповідних документів.
Викликають питання школи у Малій Кахнівці, потоківська гімназія №33, садочки №26 та 14. Договори з постачальником газу укладені, крім 33 гімназії. Там проходить другий етап тендерів й 15 жовтня мають встигнути.
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