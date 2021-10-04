5 шкіл Кременчука ще не готові до опалювального сезону

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Під питанням залишаються 11 проблемних садочків та навчальні заклади у Малій Кохнівці та Потоках

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося засіданні штабу з підготовки господарства територіальної громади до осінньо-зимового періоду. На ньому обговорили етап підготовки до опалювального сезону.

У Департаменті освіти повідомили, що під питанням 11 проблемних садочків, які потрапили до європейського проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель». Там роботи тривали й у вихідні дні.

- Необхідно 1,5 тижні, щоб закінчити 11 проблемних об'єкти: роботи по відкосам, утеплення й запуск теплових систем, - зауважив міський голова Віталій Малецький. Він додав, що після обіду з ревізією пройдуться по проблемним об'єктах.

Щодо шкіл, то майже всі заклади готові до опалювального сезону, крім 5 навчальних закладів: школи № 9, 12, 17, 25, 27. У цих школах за програмою тепломодернізації встановлені індивідуальні теплові пункти. Якщо в інших школах пройшли випробування, то у школах №12 та 27 система ще не запущена в роботу й немає відповідних документів.

Викликають питання школи у Малій Кахнівці, потоківська гімназія №33, садочки №26 та 14. Договори з постачальником газу укладені, крім 33 гімназії. Там проходить другий етап тендерів й 15 жовтня мають встигнути.

- Ми планували кошти на цей рік з розрахунку 8,5 за кубометр, але Кременчукгаз-Трейдінг рахує по 28. У нас було достатньо коштів із запасом на наступний рік, але все буде залежати від того, яка буде ціна за газ, - повідомили в Департаменті освіти.