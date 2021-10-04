Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Надзвичайні новини

На Полтавщині стався вибух в житловому будинку: постраждала людина

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Обставини встановлюють

Третього жовтня о 8.25 в с. Хоружівка Лубенського району стався вибух в житловому будинку.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту полтавької ОДА, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого горіння. У результаті одна людини отримала травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування у тяжкому стані з численними опіками обличчя, тулуба, обох рук (60% тіла) та больовим шоком.

Обставини події встановлюються.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вибух
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх