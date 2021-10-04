На Полтавщині стався вибух в житловому будинку: постраждала людина

Обставини встановлюють
Третього жовтня о 8.25 в с. Хоружівка Лубенського району стався вибух в житловому будинку.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту полтавької ОДА, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого горіння. У результаті одна людини отримала травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування у тяжкому стані з численними опіками обличчя, тулуба, обох рук (60% тіла) та больовим шоком.
Обставини події встановлюються.
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