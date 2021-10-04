Порушень не виявили: результати перевірки у ЛІЛ «Кременчуцька»

«ТелеграфЪ» неодноразово цікавився у голови департаменту охорони здоров'я Максима Середи та у керівництва ЛІЛ «Кременчуцька» про те, як просувається перевірка законності дій лікарів, що там працюють. Йдеться про випадок, коли нашій читачці запропонували операцію за завищеною ціною та ще й провести її планували у вихідний день.
Протягом чотирьох місяців нам відповідали, що перевірка триває і у зв'язку з цим ніякої інформації повідомити не можуть. Але наприкінці вересня нарешті отримали іншу відповідь. Щоправда, ситуацію вона не прояснила: про результати перевірки нам повідомити відмовились, посилаючись на недопустимість розголошення персональної інформації про пані М., яка стосується її діагнозу.
Ми зв'язалися з пані М., яка з радістю поділилася фотокопіями відповідей, які отримала від НСЗУ та директора ЛІЛ «Кременчуцька» Оксани Корлякової. Як бачимо, перевіряючі дійшли висновку, що ніяких порушень лікарі в своїй роботі не припустилися.
Сама пані М. називає це «відписками», та радіє, що в врешті решт звернулася до фахівців Київського військового шпиталю. Операцію їй там зробили безкоштовно, як і мало бути. Зараз жінка почувається чудово, проблем зі здоров'ям не має.
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