Порушень не виявили: результати перевірки у ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 852 Коментарів: 1

Про результати нам повідомила пані М., якій у травні пропонували операцію за 40 тисяч гривень

«‎ТелеграфЪ» неодноразово цікавився у голови департаменту охорони здоров'я Максима Середи та у керівництва ЛІЛ «Кременчуцька» про те, як просувається перевірка законності дій лікарів, що там працюють. Йдеться про випадок, коли нашій читачці запропонували операцію за завищеною ціною та ще й провести її планували у вихідний день.



Протягом чотирьох місяців нам відповідали, що перевірка триває і у зв'язку з цим ніякої інформації повідомити не можуть. Але наприкінці вересня нарешті отримали іншу відповідь. Щоправда, ситуацію вона не прояснила: про результати перевірки нам повідомити відмовились, посилаючись на недопустимість розголошення персональної інформації про пані М., яка стосується її діагнозу.

Ми зв'язалися з пані М., яка з радістю поділилася фотокопіями відповідей, які отримала від НСЗУ та директора ЛІЛ «Кременчуцька» Оксани Корлякової. Як бачимо, перевіряючі дійшли висновку, що ніяких порушень лікарі в своїй роботі не припустилися.

Сама пані М. називає це «відписками», та радіє, що в врешті решт звернулася до фахівців Київського військового шпиталю. Операцію їй там зробили безкоштовно, як і мало бути. Зараз жінка почувається чудово, проблем зі здоров'ям не має.



