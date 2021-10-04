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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Порушень не виявили: результати перевірки у ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 852 Коментарів: 1

 
Про результати нам повідомила пані М., якій у травні пропонували операцію за 40 тисяч гривень

«‎ТелеграфЪ» неодноразово цікавився у голови департаменту охорони здоров'я Максима Середи та у керівництва ЛІЛ «Кременчуцька» про те, як просувається перевірка законності дій лікарів, що там працюють. Йдеться про випадок, коли нашій читачці запропонували операцію за завищеною ціною та ще й провести її планували у вихідний день.

Незаконні операції вартістю 40 000 гривень: під підозрою кременчуцькі лікарі

Протягом чотирьох місяців нам відповідали, що перевірка триває і у зв'язку з цим ніякої інформації повідомити не можуть. Але наприкінці вересня нарешті отримали іншу відповідь. Щоправда, ситуацію вона не прояснила: про результати перевірки нам повідомити відмовились, посилаючись на недопустимість розголошення персональної інформації про пані М., яка стосується її діагнозу.

Ми зв'язалися з пані М., яка з радістю поділилася фотокопіями відповідей, які отримала від НСЗУ та директора ЛІЛ «Кременчуцька» Оксани Корлякової. Як бачимо, перевіряючі дійшли висновку, що ніяких порушень лікарі в своїй роботі не припустилися.

 

Сама пані М. називає це «відписками», та радіє, що в врешті решт звернулася до фахівців Київського військового шпиталю. Операцію їй там зробили безкоштовно, як і мало бути. Зараз жінка почувається чудово, проблем зі здоров'ям не має.

 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЛІЛ Кременчуцька перевірка операції
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Коментарі: 1

84
M D:
Сьогодні, 13:52

Від подібної ситуації врятує страхова медицина. За такий "финт ушами" страхова виверне лікарню "мехом внутрь", бо то її гроші. Так само і про виписування арбідолу та інших фуфломіцинів при ГРЗ.

Європейські лікарі: захворів на ГРИП - пий побільше, ліжковий режим, все. Максимум збити температуру.

Наші лікарі: Потримай моє пиво, ти, ходячий гаманець! Так, ось тобі перелік крейди в вигляді пігулок на тисячу гривень. Але краще брати "импортный аналог повышенной очистки" за дві тисячі, тоді точно поможе. 

Позорники!


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