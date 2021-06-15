Незаконні операції вартістю 40 000 гривень: під підозрою кременчуцькі лікарі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 5 397 Коментарів: 7

До редакції «Телеграфа» звернулась наша читачка Марина М. і розповіла шокуючу історію. За словами жінки, працівники лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» пропонували їй не зовсім законну операцію вартістю 40 000 гривень. Звісно, оплата мала бути неофіційною.

- Почалося все з того, що під час здачі крові на станції переливання аналіз показав низький рівень гемоглобіну. Сімейний лікар направив мене до гінеколога, адже часто це може бути симптомом хвороби. Після огляду та УЗД лікарка Я. поставила діагноз «вузлова міома» і наполягла на тому, що треба робити операцію. За її словами, мені пощастило: саме цієї суботи, 22 травня, до лікарні приїде відомий професор, який виконає лапароскопічну операцію усього за 40 000 гривень. Слід зазначити, що прізвище професора жодного разу не згадувалося. Розказала лікарка Я. і про те, що таких пацієнток як я вже 3, саме тому й приїде професор – тож якщо не погоджуся зараз, невідомо коли станеться наступна нагода.

За словами пані Марини, вона дещо розгубилася – адже раніше проблем зі здоров’ям не мала. Тому й погодилася на пропозицію. Сказали, що додатково треба оплатити 800 гривень за аналізи перед операцією.

20 травня жінка прийшла на аналізи. Замість лікарки Я. її зустрів лікар М., провів у відділення. Гроші пані Марина віддала медсестрі особисто в руки, а натомість їй зробили кардіограму та аналізи крові й сечі. Саме в цей момент вона й задумалася про невідповідність послуги та її вартості.

При реєстрації медсестра спочатку запитала направлення в стаціонар, а коли виявилося, що такого немає, запитала прізвище. Тут і з’ясувалося, що існує окрема стопочка з документами п’ятьох пацієнток лікаря М., яких повинні покласти в стаціонар без направлення. Жінку провели в палату, але залишатися в лікарні вона не планувала, тож одразу пішла на консультацію до лікаря М.

- Під час передопераційної консультації він наголосив, що 40 000 гривень готівкою треба буде віддати старшій медсестрі. Я запитала, чи дадуть мені якийсь чек або квитанцію – адже планую отримати матеріальну допомогу на роботі. На що М. сказав, що «це – неофіційна операція. Ви просто знаходитесь на території лікарні, офіційно ніякої операції не відбувається».

Почувши таке, пані Марина злякалася і вирішила розповісти про ситуацію у військовій частині, де наразі працює. Там їй пояснили, що як військовослужбовця, її направлять в Київський військовий шпиталь, де таку саму операцію зроблять безкоштовно.

Але коли пані Марина зателефонувала лікарці Я., аби повідомити про відмову від сумнівної операції з явно завищеною вартістю, її спробували залякати! Лікарка заявила, що в Києві жінці видалять матку і вона не зможе мати дітей – і лише невідомий «професор» зробить все як належить. Проте, погрози не подіяли.

Ба більше, пані Марина вирішила звернутися зі скаргою в поліцію – а згодом і в Департамент охорони здоров’я та НСЗУ. Адже, якщо операція неофіційна, то й відповідальності у разі невдалого результату ніхто не понесе.

Пресофіцер міськуправління поліції Анна Васенко підтвердила:

- Заява є, ми спілкувалися з медпрацівниками. На даний час перевірка триває.

Що ж каже інша сторона?

Оксана Корлякова, очільниця ЛІЛ «Кременчуцька», відмовилася надати коментар у телефонній розмові. «ТелеграфЪ» надіслав офіційний запит з приводу ситуації, що склалася, тож днями очікуємо на відповідь.

Не захотіла коментувати ситуацію і безпосередня учасниця історії, лікарка Я.

Пані Марина розповіла, що після скарги в Департамент охорони здоров’я її викликали на бесіду в лікарню:

- Був присутній представник Департаменту та заступник директора лікарні з медичних питань (як свідчила табличка на дверях кабінету). Мені запропонували на камеру розповісти, що відбувалося. Запитали, чи немає в мене медичних претензій до лікарів. На моє питання, які пояснення надали лікарі, ніхто не відповів.

Голова Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа прокоментував:

- Дійсно, таке звернення було. Наразі проводимо службове розслідування, тому подробиці я розголошувати не можу. Проводимо правову оцінку дій лікарів, підключаємо незалежних спеціалістів з інших лікарень, юристів.

А ще Марина М. розповіла про додаткові консультації з лікарями з Харкова та Київського військового шпиталю, котрі мають багаторічний стаж. За її словами, обидва спеціалісти стверджують, що в даному випадку лапароскопічна операція взагалі протипоказана.

«ТелеграфЪ» продовжує слідкувати за цією історією.