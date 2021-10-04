На Полтавщині чоловік заплатив 100 тис грн аліментів, бо хотів виїхати за кордон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 540

Але йому заборонили покидати країну через борг

На Полтавщині чоловік заплатив 100 тис грн аліментів, бо хотів виїхати за кордон. Про це повідомив сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

У вересні цього року терпіння мешканця Карлівщини остаточно скінчилось – чоловік погасив аліментну заборгованість. На жаль, головним чинником стала не батьківська любов та бажання допомогти своїй родині, а простий намір виїхати за межі країни.

Дійсно, запланована місцевим жителем подорож стала причиною повернення двом його дітям понад 70 тисяч гривень, котрі вчасно та в обсязі, визначеному судом, не сплачувалися. Проте після того, як в процес виконання батьківського обов’язку втрутилися державні виконавці Карлівського відділу державної виконавчої служби, у цій справі відбулися позитивні зміни. Фахівці юстиції обмежуючими постановами, зокрема, забороною на виїзд за межі України, сприяли ліквідації заборгованості.

Окрім основного 70-тисячного боргу, через довготривале ігнорування економічних потреб сім’ї, батько додатково перерахував 20 тисяч гривень штрафу, а також понад 7 тисяч гривень виконавчого збору. Таким чином, щоб без перепон виїхати до іншої країни, містянин одразу сплатив близько 100 тисяч гривень.