Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся чемпіонат з Taekwondo WTF

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 351

 

Вітаємо наших спортсменів

2 жовтня відбувся чемпіонат Кременчука з Taekwondo WTF. Змагання проходили у приміщенні ДЮСШ ім.Кисельова. Участь у цих змаганнях взяли близько 100 спортсменів з Кременчука. За інформацією Федерації Taekwondo WTF Кременчука, це перші змагання після довгої перерви та літніх канікул.

Діти показали гарні результати та свою бойову підготовку. Всі учасники змагань отримали солодкі призи. А разом з кубками за номінації: «краща спортсменка», «краща техніка», «краща спортсменка», «кращий спортсмен», «за волю до перемоги» отримали фірмові рюкзаки, блютуз колонки, бездротові навушники та бананку.

Фото: Дмитро Бабець
0
Автор: Альона Душенко Фото: Дмитро Бабець
Теги: Taekwondo Taekwondo WTF
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх