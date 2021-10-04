У Кременчуці відбувся чемпіонат з Taekwondo WTF

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2 жовтня відбувся чемпіонат Кременчука з Taekwondo WTF. Змагання проходили у приміщенні ДЮСШ ім.Кисельова. Участь у цих змаганнях взяли близько 100 спортсменів з Кременчука. За інформацією Федерації Taekwondo WTF Кременчука, це перші змагання після довгої перерви та літніх канікул.

Діти показали гарні результати та свою бойову підготовку. Всі учасники змагань отримали солодкі призи. А разом з кубками за номінації: «краща спортсменка», «краща техніка», «краща спортсменка», «кращий спортсмен», «за волю до перемоги» отримали фірмові рюкзаки, блютуз колонки, бездротові навушники та бананку.