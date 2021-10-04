Патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а виявили зброю

Днями патрульні зупинили ВАЗ 21011 за порушення ПДР на проспекті Лесі Українки. Під час перевірки документів водій помітно нервував та намагався уникнути спілкування з поліцейськими, тож вони провели поверхневу перевірку і виявили у 25-річного керманича ніж та пістолет з набоями до нього.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, пояснити походження заборонених предметів останній не зміг. Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.