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Надзвичайні новини

Патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а виявили зброю

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 473

 

Пояснити походження зброї водій не зміг

Днями патрульні зупинили ВАЗ 21011 за порушення ПДР на проспекті Лесі Українки. Під час перевірки документів водій помітно нервував та намагався уникнути спілкування з поліцейськими, тож вони провели поверхневу перевірку і виявили у 25-річного керманича ніж та пістолет з набоями до нього.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, пояснити походження заборонених предметів останній не зміг. Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція зброя
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