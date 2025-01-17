За минулий рік поліцейські затримали 7 диверсантів, які вчинили теракти, та 201 зловмисника за підпали авто

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 114

Українців вербують російські спецслужби для здійснення диверсій та підпалів зазвичай через Телеграм-канали

Російські спецслужби навчилися використовувати українців для різного роду провокацій, диверсій, підпалів авто військових та нападів на поліцейських. Про викриття та затримання зловмисників та зрадників розповів в інтерв’ю «Українським новинам» голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він зазначив, що упродовж 2024 року поліцейські затримали 201 особу, яким інкримінують 229 підпалів авто та сімох за вчинення терактів біля адмінбудівель.

— З осені минулого року ворожі спецслужби почали полювати на поліцейських. Зокрема такі факти були в місті Києві, Житомирі та Дніпрі. Спільно з СБУ ми викрили та затримали всіх зловмисників. росіяни спочатку дають прості завдання — сфотографувати адмінбудівлю, далі більш складні, наприклад, закласти вибухівку. Вони обіцяють за виконанні «завдання» гроші, які у більшості випадків вони не отримують, а покарання несуть достатньо суворе. Тому, хто це виношує в думках, краще цього не робити, — розповів Іван Вигівський.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 досі нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Нагадаємо, на Рівненщині затримали двох місцевих жителів, які підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху військового ешелону. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали із пошуку «швидкого заробітку». Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.