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СБУ затримала російських агентів, які підірвали залізничну колію під час руху військового ешелону

Вчора, 22:00 Переглядів: 210

 

Двох українців для здійснення диверсії через Телеграм-канали завербували російські спецслужби – тепер їм загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони. Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події, що дозволило уникнути аварії та людських жертв.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено. Одночасно українська спецслужба «по гарячих слідах» затримала двох ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися місцеві жителі віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку «швидкого заробітку».

За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду, який заклали під рейки та дистанційно активували його з наближенням військового ешелону.

Під час обшуку у затриманих вилучені елементи вибухового пристрою та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ диверсанти диверсія залізнична колія
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