У Кременчуці КАТП 1628 закупить сіль від ожеледиці: очікувана вартість — понад 10 млн грн

Вчора, 21:30 Переглядів: 133 Коментарів: 1

Сіль мають постачати до кінця 2025 року

Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 замовляє 2,1 тисячі тонн солі з протизлежувальною добавкою. Очікувана вартість — 10,2 млн гривень (4840 грн/т). Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Оголошення оприлюднили 15 січня. Сіль мають постачати до кінця 2025 року окремими дрібними партіями, відповідно заявок замовника.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» роз’яснював, чому від солі на дорогах більше шкоди, аніж користі