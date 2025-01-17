Лагідна українізація: як правильно вертоліт чи гвинтокрил?

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 249

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Вертоліт чи гвинтокрил?

А чи знаєте ви, що вертоліт - це аж ніяк не калька з російської мови. Дехто помилково вважає, що в українській мові є лише гвинтокрил, але ще існує слово гелікоптер, через що люди часто плутають, як все ж правильно говорити.

Всі три слова є в словниках української мови, але мають різне значення.

ВертолІт - важчий за повітря літальний апарат, що може підніматися в повітря без розбігу і вертикально приземлюватися, а також висіти в повітрі.

ГелікоптЕр - те саме, що вертоліт.

ГвинтокрИл - аеродинамічний літальний апарат, в якому підіймальна сила створюється завдяки комбінованій несучій системі, побудованій на одному або двох несучих ґвинтах та крилі.

Помаранчевий, оранжевий чи жовтогарячий?

Як, зрештою, правильно вживати назву цього відтінку - помаранчевий, оранжевий чи жовтогарячий?

Прикметник походить від відомого з XVIII ст. слова помаранча (італійськ. pomo arancia), яке за словотвором нагадує помідор та апельсин і разом з «оранжевий» дивним чином сходить до одного арабського слова. Але помаранч, помаранчевий пройшли після італійської через німецьку та польську, а оранжевий - через французьку та російську.

Тож і помаранчевий, і оранжевий – слова, запозичені з інших мов.

А ось "жовтогарячий" - найдавніша версія, що використовувалася. Традиційно в Україні вживали засвоєні з кінця XIX ст. складні позначення кольорів, які містять вказівки на вогонь, жар, — жовтогарячий (гарячий) та жовтожар (жар).

А яке слово використовуєте ви ?

Фразеологізми

Хочете зробити комплімент гарній людині, але не можете дібрати слів?

Тримайте українські фразеологізми зі значенням «дуже гарний, вродливий»:

▫ хоч з лиця воду пий;

▫ хоч картину малюй;

▫ хоч у рамці (рямця) вправ;

▫ очей (ока) не відірвати;

▫ хоч малюй, хоч цілуй.

Халепа

Халепа - (слово має два наголоси хАлЕпа) будь-яка несподівана, прикра подія; біда, нещастя, неприємність.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.