Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: як правильно вертоліт чи гвинтокрил?

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 249

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Вертоліт чи гвинтокрил?

А чи знаєте ви, що вертоліт - це аж ніяк не калька з російської мови. Дехто помилково вважає, що в українській мові є лише гвинтокрил, але ще існує слово гелікоптер, через що люди часто плутають, як все ж правильно говорити. 

Всі три слова є в словниках української мови, але мають різне значення. 

ВертолІт - важчий за повітря літальний апарат, що може підніматися в повітря без розбігу і вертикально приземлюватися, а також висіти в повітрі. 

ГелікоптЕр - те саме, що вертоліт. 

ГвинтокрИл - аеродинамічний літальний апарат, в якому підіймальна сила створюється завдяки комбінованій несучій системі, побудованій на одному або двох несучих ґвинтах та крилі.

Помаранчевий, оранжевий чи жовтогарячий?

Як, зрештою, правильно вживати назву цього відтінку - помаранчевий, оранжевий чи жовтогарячий? 

Прикметник походить від відомого з XVIII ст. слова помаранча (італійськ. pomo arancia), яке за словотвором нагадує помідор та апельсин і разом з «оранжевий» дивним чином сходить до одного арабського слова.  Але помаранч, помаранчевий пройшли після італійської через німецьку та польську, а оранжевий - через французьку та російську. 

Тож і помаранчевий, і оранжевий – слова, запозичені з інших мов.

А ось "жовтогарячий" - найдавніша версія, що використовувалася. Традиційно в Україні вживали засвоєні з кінця XIX ст. складні позначення кольорів, які містять вказівки на вогонь, жар, — жовтогарячий (гарячий) та жовтожар (жар). 

А яке слово використовуєте ви ?

Фразеологізми

Хочете зробити комплімент гарній людині, але не можете дібрати слів? 

Тримайте українські фразеологізми зі значенням «дуже гарний, вродливий»:

▫ хоч з лиця воду пий;

▫ хоч картину малюй; 

▫ хоч у рамці (рямця) вправ;

▫ очей (ока) не відірвати;

▫ хоч малюй, хоч цілуй.

Халепа

Халепа - (слово має два наголоси хАлЕпа) будь-яка несподівана, прикра подія; біда, нещастя, неприємність.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх