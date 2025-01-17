У Полтавській області військові збивали безпілотники

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У ніч на 17 січня на Полтавщині протиповітряна оборона збивала Shahed та безпілотники інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

ППО працювала у 11 областях України. Загалом російська армія запустила 50 безпілотників, Повітряні сили збили 33, ще 9 — «локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії», кажуть військові.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня Полтавщину атакували російські БпЛА. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області.