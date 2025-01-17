У галузі освіти Кременчука можливі кадрові зміни — Малецький

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Під керівництвом першого заступника міського голови Кременчука Володимира Пелипенка у галузі освіти можливі кадрові зміни. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький 17 січня.

— Я думаю, що однозначно якісь зміни і кадрові у галузі освіти якісні мають відбуватись щоразу. Вони відбувались і коли Ольга Петрівна (Ольга Усанова — ред.) керувала галуззю, — сказав Малецький.

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що координувати та контролювати питання освіти у Кременчуці буде перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Раніше цим займалась заступниця міського голови Ольга Усанова. За словами Віталія Малецького, це пов’язано з тим, що «у країні воєнний стан, і питання безпеки дітей є першочерговим — будівництво укриттів, створення належних умов для перебування там дітей, безпечних умов — тому ми цей напрямок перепідпорядкували першому заму, який відповідає за цивільний захист».