Поліція Миргородщини розшукує безвісти зниклого Геннадія Нефьодова

Поліцейські відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції розшукують 48-річного мешканця Дніпропетровської області Геннадія Нефьодова.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Правоохоронці з’ясували, що зниклий 4 січня прямував до міста Лохвиці та після цього на зв’язок не виходив. Поліція проводить комплекс необхідних слідчих дій та пошукових заходів.
Прикмети зниклого: зріст — 178 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі темного кольору.
На момент зникнення був одягнений: чорна куртка, джинсові штани, чорні кросівки, чорна шапка. При собі мав портфель та сумку.
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