Поліція Миргородщини розшукує безвісти зниклого Геннадія Нефьодова

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 93

Чоловік зник ще 4 січня, прямуючи до міста Лохвиця

Поліцейські відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції розшукують 48-річного мешканця Дніпропетровської області Геннадія Нефьодова.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Правоохоронці з’ясували, що зниклий 4 січня прямував до міста Лохвиці та після цього на зв’язок не виходив. Поліція проводить комплекс необхідних слідчих дій та пошукових заходів.

Прикмети зниклого: зріст — 178 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі темного кольору.

На момент зникнення був одягнений: чорна куртка, джинсові штани, чорні кросівки, чорна шапка. При собі мав портфель та сумку.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук Геннадія Нефьодова, просимо повідомити її до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: 050-628-19-42, 095-388-99-43 або 102, - закликають правоохоронці.