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Суд виніс вирок винуватцю аварії, в якій загинув військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади разом з донькою

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 73

 

Суд поставив крапку у справі ДТП, яке спричинило загибель військового з Кременчуччини Миколи Спащука та його 8-річної доньки. 31-річного чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 ККУ та призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років. Також його позбавили права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Сержант 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Микола Спащук разом дружиною та 8-річною донькою Ульяною потрапив у ДТП 26 серпня 2023 року. Близько опівночі водій Skoda Fabia на високій швидкості вискочив на зустрічну смугу та здійснив наїзд на авто, де перебувала родина з Кременчуччини. Сержант ЗСУ загинув одразу на місці, а дівчинку, яка в момент удару спала на задньому сидінні, намагалися врятувати медики. Проте дитина померла на руках матері в кареті швидкої допомоги.

У ДТП на Кіровоградщині загинув захисник України Микола Спащук та його 8-річна донька
Попрощалися з військовим Миколою Спащуком та його донькою, які загинули у ДТП 

Згідно з вироком Маловисківського районного суду Кіровоградської області, аварія сталася 26 серпня 2023 року близько 23 години. Обвинувачений С. у стані алкогольного сп’яніння змінив напрямок руху та вискочив на смугу зустрічного руху. У цей час, у зустрічному напрямку рухався автомобіль під керуванням Миколи Спащука. 

Під час судового засідання обвинувачений С. розкаявся у вчиненому та визнав вину з порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що привело до загибелі двох людей. Згідно експертизи обвинувачений водій Skoda Fabia мав технічну можливість уникнути зіткнення із зустрічним автомобілем, яким керував військовий. У результаті зіткнення Микола Спащук загинув на місці одразу від травматичного шоку. Його тіло довелося деблокувати, адже від удару його затисло в машині. Неповнолітня донька військового померла у кареті швидкої дорогою до лікарні. Судово-медична експертиза встановила, що дівчинка померла від забою внутрішніх органів і головного мозку, перебіг травм ускладнив розвиток шоку.

Обвинуваченого водія С. суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.286-1 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

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Автор: Телеграф
Теги: війна воїни світла ДТП 107 бригада
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