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Кременчук, Освіта

Питання освіти у Кременчуці тепер координуватиме перший заступник мера Володимир Пелипенко

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 346

 

Раніше питання освіти у місті координувала заступниця міського голови Ольга Усанова

Координувати та контролювати питання освіти у Кременчуці буде перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Причину такого рішення повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому сьогодні, 16 січня.

Раніше питання освіти перебувало у підпорядкуванні заступниці міського голови Ольги Усанової.

Малецький заявив, що освіта — це важливий напрямок, яким займаються не тільки він, Усанова чи Пелипенко, а й усі інші члени виконавчого комітету.

— Зважаючи на те, що у країні воєнний стан, і питання безпеки дітей є першочерговим — будівництво укриттів, створення належних умов для перебування там дітей, безпечних умов — тому ми цей напрямок перепідпорядкували першому заму, який відповідає за цивільний захист, за координацію усіх наших структурних підрозділів, які в цьому напрямку працюють. І це створено виключно для цього, — додав мер.

Тому, зважаючи на важливість безпеки, укриттів у школах і садочках, які можуть використовуватися не лише для освітнього процесу, координувати питання освіти й передали Володимиру Пелипенку.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта Володимир Пелипенко Ольга Усанова
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