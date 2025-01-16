Питання освіти у Кременчуці тепер координуватиме перший заступник мера Володимир Пелипенко

Координувати та контролювати питання освіти у Кременчуці буде перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Причину такого рішення повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому сьогодні, 16 січня.
Раніше питання освіти перебувало у підпорядкуванні заступниці міського голови Ольги Усанової.
Малецький заявив, що освіта — це важливий напрямок, яким займаються не тільки він, Усанова чи Пелипенко, а й усі інші члени виконавчого комітету.
Тому, зважаючи на важливість безпеки, укриттів у школах і садочках, які можуть використовуватися не лише для освітнього процесу, координувати питання освіти й передали Володимиру Пелипенку.
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