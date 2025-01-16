У Супрунівці стався нещасний випадок на залізниці: постраждала людина

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15 січня близько 22.30 поблизу села Супрунівка Полтавського району стався нещасний випадок на залізниці, внаслідок якого постраждала одна людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 8 січня на одному з залізничних вокзалів Полтави чоловік впав на колію перед початком руху пасажирського потяга.