У Полтаві чоловік впав на залізничну колію перед пасажирським потягом

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8 січня близько 2.30 на одному з залізничних вокзалів Полтави чоловік впав на залізничну колію перед початком руху пасажирського потяга. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За інформацією правоохоронців, 80-річний чоловік спіткнувся і впав на колію. Завдяки пильності машиніста, який вчасно зупинив потяг, вдалося уникнути трагедії. Чоловік отримав незначні травми.

Поліція встановлює всі обставини події. Медики надали постраждалому допомогу, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що у грудні на Полтавщині жінку зачепив локомотив — її з травмами ушпиталили.