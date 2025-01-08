Колотієвський ініціює звернення до Верховної Ради та Офісу Президента щодо розпуску Кременчуцької райради

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський готує звернення до Верховної Ради та Офісу Президента щодо розпуску депутатів райради. Про це він розповів сьогодні, 8 січня, під час ранкового брифінгу.
Підставою для цього він називає не збирання депутатів на сесію протягом певного періоду. Нині такий період — це три роки, майже уся каденція райради.
Колотієвський наголошує: у його обов’язки не входить зобов’язувати усіх депутатів приходити на сесію. Навпаки: саме це і є обов’язком депутатів, яких вибирала громада, вибирали люди.
Саме це і стало причиною для ініціювання розпуску районної ради.
Назвав Дмитро Колотієвський і причину, чому, на його думку, депутати тривалий час не ходять на сесію.
Не проминув без уваги голова районної ради й діяльність Кременчуцької міської телерадіокомпанії.
Нагадаємо, про саботаж депутатів Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський розповідає уже не вперше.
Так у листопаді минулого року до райради звернулися представники Кременчуцького об’єднання громадської організації «Спілка самаритян України» з проханням надати дозвіл на проведення ремонтних робіт у приміщенні, де планують створити Центр підтримки дітей та сімей. Тоді Колотієвський підготував та виніс на розгляд сесії питання щодо надання дозволу на ремонт у приміщенні. Проте сесія тоді також не зібралася.
Також голова райради розповідав про співпрацю з Кременчуцькою райвійськадміністрацією та іншими громадами району в умовах воєнного стану.
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