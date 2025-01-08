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Колотієвський ініціює звернення до Верховної Ради та Офісу Президента щодо розпуску Кременчуцької райради

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 485 Коментарів: 1

 

За його словами, підстава для цього — не збирання депутатської сесії протягом певного періоду

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський готує звернення до Верховної Ради та Офісу Президента щодо розпуску депутатів райради. Про це він розповів сьогодні, 8 січня, під час ранкового брифінгу.

Підставою для цього він називає не збирання депутатів на сесію протягом певного періоду. Нині такий період — це три роки, майже уся каденція райради.

 

— Учора я скликав позачергову сесію Кременчуцької районної ради, на яку були зарошені усі депутати райради. Проте політична сила «За майбутнє» разом із політичною силою «Слуга народу» та їхніми сателітами вкотре саботували засідання сесії.

Колотієвський наголошує: у його обов’язки не входить зобов’язувати усіх депутатів приходити на сесію. Навпаки: саме це і є обов’язком депутатів, яких вибирала громада, вибирали люди.

Саме це і стало причиною для ініціювання розпуску районної ради.

— Три роки я пишу на центральні офіси цих політичних сил, але досі не отримав жодної відповіді. І що мене обурює особливо: якби на розгляд сесії виносилися якісь незрозумілі питання — це одне. Але учора ми мали зібратися, аби підтримати План перемоги президента України. Ми з першого дня війни тільки те й робимо, що підтримуємо президента. Але якщо певні політичні партії цього не роблять, то як це можна назвати інакше, як не саботаж?

Назвав Дмитро Колотієвський і причину, чому, на його думку, депутати тривалий час не ходять на сесію.

— В одній політичній силі є родичі в інших політичних силах. І списки цих політичних сил формувала одна людина. І вони будуть без виключення робити усе, що їм скажуть, адже вони є керівниками комунальних підприємств.

Не проминув без уваги голова районної ради й діяльність Кременчуцької міської телерадіокомпанії.

— Щомісяця у керівництва Кременчуцької громади на особистий піар йде близько 2 мільйонів гривень. І якби це була позитивна історія — це одна справа. Але якщо їхня діяльність направлена на те, щоб рахувати дітей опонентів або знімати помешкання, де живуть їхні опоненти… Хіба на це мають іти кошти платників податків?
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Нагадаємо, про саботаж депутатів Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський розповідає уже не вперше.

Так у листопаді минулого року до райради звернулися представники Кременчуцького об’єднання громадської організації «Спілка самаритян України» з проханням надати дозвіл на проведення ремонтних робіт у приміщенні, де планують створити Центр підтримки дітей та сімей. Тоді Колотієвський підготував та виніс на розгляд сесії питання щодо надання дозволу на ремонт у приміщенні. Проте сесія тоді також не зібралася.

Також голова райради розповідав про співпрацю з Кременчуцькою райвійськадміністрацією та іншими громадами району в умовах воєнного стану.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцька районна рада Дмитро Колотієвський депутати сесія політика
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Коментарі: 1

1 249
Andron777:
Сьогодні, 11:18

Невже всє ушлі на фронт?!smirk


2 0

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