Герой України з Кременчука Олег Голіней потрапив до календаря «Лицарі пекельної заграви»

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 284

Світлина Героя України з Кременчука Олега Голінея потрапила до календаря «Лицарі пекельної заграви» артилеристи-Герої України. Фото командира Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України висвітлює місяць червень.

Вперше в історії Незалежної України у календарі зібрані світлини артилеристів-Героїв України усіх рівнів Сил Оборони України. Проєкт має на меті показати українському народу і світовій спільноті велич і героїзм українського війська, адже саме на артилеристів припадає 90% вогневого ураження противника.

Нагадаємо, що у 2022 році Олег Голіней отримав звання Героя України та орден «Золота зірка», а у 2023 році — став полковником.