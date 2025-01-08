Січень — час готувати ґрунт до весни

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 120

Спочатку потрібно визначити кислотність землі. Для цього в будь-якому садовому магазині купіть спеціальні смужки. Зауважимо, що ґрунт треба контролювати в різних частинах городу, бо він не всюди однаковий.

Якщо земля занадто кисла, то саме час вносити доломітове борошно чи деревний попіл — до весни вони встигнуть подіяти. Лужні ґрунти в Україні зустрічаються рідше. Але якщо на вашому городі саме такі, тоді треба удобрити їх чимось кислим. Для прикладу, це може бути сульфат алюмінію чи сірка. Ефективним буде також компост із кислої органіки, як тирса або хвоя.

До речі, компост також потребує уваги взимку. Городники радять періодично перемішувати компостну купу, щоб вона краще розкладалася. Важливим для компосту є азот. Тому можна періодично додавати сухе листя або кухонні відходи. Якщо купа надто суха, тоді полийте її водою. Але не перезволожуйте, бо це може зіпсувати добриво.

Боротьба зі шкідниками також починається взимку. Варто обприскати кущі та дерева. Краще брати органічні настої, а не препарати з магазину. Народні методи кращі для екології, городини, саду та корисних комах. Також не забувайте прибирати з дерев стару кору, мох і лишайники. Це дозволить зменшити кількість місць, де можуть перезимувати шкідники та грибки.

Також треба заздалегідь розпланувати майбутні посадки. Якщо не записали, то згадайте, де та що росло минулого сезону. Запишіть все, прочитайте про сівозміну культур та складіть карту городу для весняних робіт. Так ви не будете довго думати про те, де та що треба саджати, і отримуватимете максимальний врожай завдяки правильній сівозміні.