Японія впровадить нанобульбашки у ґрунти Полтавщини

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 316

Японське агентство JICA та компанія Kakuichi допомагатимуть Україні у відновленні сільськогосподарських земель за допомогою генераторів нанобульбашок для зрошення. Про це інформує Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у четвер, 6 лютого.

Відбулася робоча зустріч Голови Держрибагентства Владислава Невеселого та першого заступника Голови Тараса Кота з представниками JICA та Kakuichi.

Що передбачає співпраця

У рамках пілотного проєкту японська компанія Kakuichi передала Україні три генератори нанобульбашок. Вони будуть встановлені у Київській, Одеській та Полтавській областях.

Як працює технологія нанобульбашок

Збагачує ґрунт киснем, що сприяє природному зростанню рослин.

Покращує родючість без використання хімічних добрив.

Оптимізує використання водних ресурсів.

Стимулює розвиток корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Навіщо це Україні

Ця інноваційна технологія допоможе відновити сільськогосподарські угіддя, що постраждали від війни, а також сприятиме екологічно чистому виробництву.

Співпраця з Японією у сфері сільського господарства – ще один важливий крок до підвищення продовольчої безпеки та відновлення аграрного сектору України.