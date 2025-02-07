Японія впровадить нанобульбашки у ґрунти Полтавщини

Японське агентство JICA та компанія Kakuichi допомагатимуть Україні у відновленні сільськогосподарських земель за допомогою генераторів нанобульбашок для зрошення. Про це інформує Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у четвер, 6 лютого.
Відбулася робоча зустріч Голови Держрибагентства Владислава Невеселого та першого заступника Голови Тараса Кота з представниками JICA та Kakuichi.
У рамках пілотного проєкту японська компанія Kakuichi передала Україні три генератори нанобульбашок. Вони будуть встановлені у Київській, Одеській та Полтавській областях.
Ця інноваційна технологія допоможе відновити сільськогосподарські угіддя, що постраждали від війни, а також сприятиме екологічно чистому виробництву.
Співпраця з Японією у сфері сільського господарства – ще один важливий крок до підвищення продовольчої безпеки та відновлення аграрного сектору України.
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