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Японія впровадить нанобульбашки у ґрунти Полтавщини

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 316

 Інноваційна технологія дозволяє насичувати ґрунт киснем, сприяючи природному зростанню рослин

Японське агентство JICA та компанія Kakuichi допомагатимуть Україні у відновленні сільськогосподарських земель за допомогою генераторів нанобульбашок для зрошення. Про це інформує Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у четвер, 6 лютого.

Відбулася робоча зустріч Голови Держрибагентства Владислава Невеселого та першого заступника Голови Тараса Кота з представниками JICA та Kakuichi.

Що передбачає співпраця

У рамках пілотного проєкту японська компанія Kakuichi передала Україні три генератори нанобульбашок. Вони будуть встановлені у Київській, Одеській та Полтавській областях.

Як працює технологія нанобульбашок

  • Збагачує ґрунт киснем, що сприяє природному зростанню рослин.
  • Покращує родючість без використання хімічних добрив.
  • Оптимізує використання водних ресурсів.
  • Стимулює розвиток корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Навіщо це Україні

Ця інноваційна технологія допоможе відновити сільськогосподарські угіддя, що постраждали від війни, а також сприятиме екологічно чистому виробництву.

Співпраця з Японією у сфері сільського господарства – ще один важливий крок до підвищення продовольчої безпеки та відновлення аграрного сектору України.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: agroportal.ua
Теги: Японія Співпраця ґрунт
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