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Росія випустила 112 безпілотників: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 175

 Постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина

У ніч на 7 лютого російські війська здійснили масовану повітряну атаку, запустивши 112 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів. БпЛА запускали з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

До відбиття повітряного нападу залучалися:  авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 81 російського дрона у таких областях: Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, тобто не досяг жодної з визначених цілей.

Через удари постраждали Сумська, Київська та Хмельницька області. Інформація про руйнування уточнюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони
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