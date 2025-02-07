«Я не так боявся померти на війні, як стати інвалідом», — кременчуцький ветеран Юрій Непорада

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 525

Житель Кременчука Юрій Непорада став ветераном російсько-української війни у 29 років. На передовій чоловік отримав важке поранення — внаслідок бойових дій втратив ногу.

Попри це Юрій «не вішає носа» і вже може впоратись із буденними речами, які нещодавно здавалися нездійсненими — самостійно піднятися сходами на третій поверх, водити машину. На зустріч з нами він приїхав за кермом авто.

Нині Юрій мріє про відкриття власного бізнесу.

«Краще бути в обороні, ніж штурмувати»

До лав Збройних сил України чоловік вступив на початку 2023 року. Це рішення було добровільним. Каже, що спочатку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) його не хотіли брати через молодий вік, «вагалися». Втім Юрію вдалось потрапити на службу.

Родина не знала про це рішення, про службу чоловік розповів, перебуваючи на навчаннях. На війну його проводили зі слізьми на очах, втім це не змінило вибір Юрія.

Спочатку були навчання в Житомирі, потім тренування у Великобританії, після чого молодий боєць потрапив у десантно-штурмові війська. Служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді.

Розповідаючи про початок служби, зізнається, було непросто:

— Перший раз такий мандраж був, руки тряслися і не міг сконцентруватись на ворогу. Особливо, коли він йде на тебе без броніка, без каски... Вагнерівці, а ми саме з ними воювали, страшні люди. Я таких ніколи в житті не бачив. Впевнений, вони щось вживали, бо йшли на смерть, навіть без першого захисту. Тобто, на вірну смерть, — каже військовий.

Протягом служби завдання виконував різні, часто працював з озброєнням: заносив на позиції великокаліберні кулемети, кулемети Browning, набої тощо. Крім того, допомагав виносити поранених з поля бою.

Зізнається, один раз відмовився виконувати завдання командування й це врятувало життя. Позиція була в оточенні російського війська, туди неможливо було ані зайти, ані вийти звідти, тому Юрій і не взявся за виконання цього завдання. Каже, з тієї «м’ясорубки» жодний військовий не повернувся живим.

— У Бахмуті були в обороні. Потім коли на Івановський напрямок перекинули, там штурмували. Дуже складно було, втрачали багато особового складу. Це важко навіть передати словами. По мені, то краще бути в обороні, ніж штурмувати, — розповідає військовослужбовець.

«Мій друг одразу 200, я 300»

Поранення Юрій отримав у Луганській області в селі Стельмахівка 24 серпня 2023 року. Це був День незалежності України, який запам’ятав на все життя.

Чоловік каже, завдання було складним — треба було зайти на позицію і закріпитись, щоб втримати лінію оборони. Пізніше за його виконання він отримав «Золотий хрест». Окрім цієї нагороди, чоловік також отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

— Ми сиділи там два дні, нас дуже сильно «утюжили», але ми продовжували працювати. Коли удвох з хлопцем копали бліндаж, мінометний снаряд прилетів зовсім поруч. І мій друг одразу 200-й, я – 300-й. Всі мої органи були пошкоджені. Були такі відчуття, нібито я зараз і помру, — каже воїн й додає, жодні знеболювальні не допомагали впоратися з болем.

На шляху до порятунку

Через щільний обстріл російських військ порятунок був складним — воно тривало сім годин. Спочатку чоловіка перевозили човном по річці до стабілізаційного пункту, потім — до харківської лікарні. Там ампутували ногу. Також був великий ризик ампутації руки, але її вдалося врятувати.

Через тиждень перебування у Харкові, Юрія на півтора місяця відправили у Київ. Потім ще майже на місяць – в реабілітаційний центр в Івано-Франківську.

— Нога заживала довго. Були болючі відчуття, фантомні болі не давали спокою. Лише після реабілітації стало легше, — каже чоловік.

Головний стимул – дворічний син Мирон

Про важкі поранення Юрій розповів своїй родині і близьким по дорозі зі стабілізаційного пункту до Харкова. Вони приїхали вже після того, як Юрію ампутували ногу. Каже, близькі сильно хвилювались за нього.

Боротися за життя допомагали думки про дворічного Мирона. Син не бачив батька два роки, але чоловік розумів, наскільки дитині важлива його присутність.

— Це був дуже сильний стимул. Дитині потрібен батько! Тож попри біль, яка в особливо важкі періоди навіть забирала надію, я розумів, що треба боротися й жити далі.

Чоловік не шкодує про те, що пішов на службу.

— Я не так боявся померти на війні, як стати інвалідом. Боявся, і воно сталося, але я завжди борюся. Життя — це прекрасно, — каже Юрій.

Поки він рухається за допомогою милиць. Надалі хоче встановити протез, на який гроші збирали за допомогою небайдужих кременчужан. Ветеран дякує усім, хто відкривав збір і долучився до нього.

«На роботу не беруть. Кому потрібен інвалід»

Юрій продовжує лікування. Кожен день в нього — перев’язки. Проте він думає про майбутнє, шукає роботу - поки безуспішно.

— На працю не беруть. Хотів таксувати, але там відмовляють. Кому потрібен інвалід, — каже чоловік.

Але без діла він не сидить – нині провідує бабусю у селі, допомагає їй.

— Бабусі поганенько і старенька вже, балакаю з нею, допомагаю їй воду носити й з іншими господарськими справами, — каже ветеран.

Взагалі чоловік мріє про відкриття бізнесу — хоче займатись пасікою. Каже, що любить бджіл, душа лежить до пасіки. Сподівається грант для ветеранів на відкриття бізнесу допоможе відкрити власну справу.

Не тільки відсутність роботи турбує колишнього військовослужбовця. Ветерани – це люди, які пройшли через складні випробування і віддали частину себе заради безпеки та свободи країни. Однак, повертаючись до мирного життя, вони часто стикаються з нерозумінням, стигмою чи незручністю у спілкуванні з боку інших. Юрій зазначає, що суспільство не готово до реалій, в яких багато важко поранених ветеранів. Розповідає, що вже стикався з людською байдужістю.

— Сидів в черзі у лікарні й бабусі поруч кажу: «Можете, будь ласка, пропустити?» Вона відмовляє й каже: «Ні, ти ж впав десь, тобі ногу відрізали», не вірить, що був на війні. Як це можна впасти, щоб тобі ногу відрізали? Але є такі люди, що дуже ввічливо до тебе ставляться, пропонують якусь допомогу, руку дають, щоб піднятися кудись, — розповідає ветеран.

По-різному ставились до Юрія і в лікарнях, де йому проводили операції, і де він проходив реабілітацію.

— У Києві треба було санітаркам давати гроші, щоб вони до тебе приходили, а в Івано-Франківську навпаки: тебе «на руках носили». Просто люди приходили, допомагали, дякували, — каже Юрій.

З вірою в майбутнє

Деякі справи, які можуть здатись звичайними і простими, на перший погляд, для Юрія стають новими звершеннями. На сьогодні він вміє самостійно підійматись сходами і для нього це «вже реальність».

— Раніше я дивився на сходи, як на непереборний бар’єр, а зараз вже вмію самостійно підійматися на третій поверх. Вже сам можу без милиць поплигати, — каже ветеран.

Поки тривала реабілітація, військовий отримав від держави двічі по 100 тисяч гривень. Нині Юрій на шляху до оформлення виплат для осіб з інвалідністю. Сподівається, після реорганізації МСЕК, бюрократії в спеціальних експертних командах стало менше й оформлення буде простішим. А поки, єдине, що має чоловік — це виплати від бригади, які становлять 980 гривень на місяць.

Це не заважає дивитися у майбутнє з надією:

— Плани серйозні. Хочеться бізнес відкрити. Хочеться від життя брати найкрутіше. Не сидіти на місці. Тобі дали такий шанс, то треба розвиватися, жити й робити Україну квітучою розвиненою державою, — каже ветеран.