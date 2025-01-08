Під час російського обстрілу загинув військовий з Кременчуччини Володимир Горбатий

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6 січня Семенівська громада Кременчуцького району попрощалася із загиблим воїном Володимиром Миколайовичем Горбатим. Володимир загинув 29 грудня 2024 року внаслідок російського обстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилося двоє доньок.



Володимир Миколайович народився 16 лютого 1970 року в с. Веселий Поділ. Навчався у Семенівському НВК №1, після закінчення якого продовжив здобувати освіту тракториста в професійно-технічному училищі в с. Софине тодішнього Хорольського району. Одразу після закінчення навчання розпочав свій трудовий шлях в агросекторі. Чоловік зарекомендував себе як надійний, самовідданий працівник, мав золоті руки, любив техніку. Трудився на різних сільськогосподарських підприємствах Семенівщини.

Володимир Горбатий став на захист країни у березні 2024 року. Службу проходив в одній із механізованих бригад Збройних Сил України на посаді номера обслуги мінометного розрахунку.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.