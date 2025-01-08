Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Під час російського обстрілу загинув військовий з Кременчуччини Володимир Горбатий

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 421

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України 

6 січня Семенівська громада Кременчуцького району попрощалася із загиблим воїном Володимиром Миколайовичем Горбатим. Володимир загинув 29 грудня 2024 року внаслідок російського обстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилося двоє доньок.

 
Володимир Миколайович народився 16 лютого 1970 року в с. Веселий Поділ. Навчався у Семенівському НВК №1, після закінчення якого продовжив здобувати освіту тракториста в професійно-технічному училищі в с. Софине тодішнього Хорольського району. Одразу після закінчення навчання розпочав свій трудовий шлях в агросекторі. Чоловік зарекомендував себе як надійний, самовідданий працівник, мав золоті руки, любив техніку. Трудився на різних сільськогосподарських підприємствах Семенівщини.

Володимир Горбатий став на захист країни у березні 2024 року. Службу проходив в одній із механізованих бригад Збройних Сил України на посаді номера обслуги мінометного розрахунку. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Семенівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх