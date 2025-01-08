У Полтаві пенсіонер випав з вікна лікарні: поліція встановлює обставини

Сьогодні, 8 січня, близько 03.30 на території одного із медзакладів Полтави 82-річний чоловік випав із вікна 5-го поверху. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, внаслідок отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Усі обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, кілька місяців тому у Кременчуці чоловік випав із 5-го поверху: від отриманих травм він загинув.
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