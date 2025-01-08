За минулу добу шахраї видурили у мешканців Полтавщини понад 90 тисяч гривень

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Зловмисники називалися працівниками банків та випитували у своїх жертв банківські дані, а після цього списували гроші з їхніх карток

За попередню добу на Полтавщині правоохоронці зафіксували три випадки шахрайства — аферисти видурили у громадян понад 90 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

В усіх випадках шахраї представлялися працівниками банків та під виглядом надання банківських послуг випитували у своїх жертв конфіденційну інформацію.

Так жертвою став чоловік із Миргорода, у якого аферист під приводом оформлення грошової допомоги списав із картки 73 тисячі гривень.

За подібною схемою ошукали і чоловіка з Хорольщини. Йому також зателефонували невідомі і представилися працівниками банку. Під приводом зімни паролю до інтернет-банкінгу аферисти викрали у нього 13,5 тисяч гривень.

Ще одна ситуація сталася і в Лубенському районі. Під приводом розблокування інтернет-банкінгу у жінки з картки зникли 8 тисяч гривень.

Правоохоронці порушили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Аферистам може загрожувати від трьох до восьми років за ґратами.

Наразі поліція встановлює особи причетних до цього осіб.

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція Полтавщини викрила чотирьох шахраїв, які зламували акаунти в соцмережах та виманювали гроші.