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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінку зачепив локомотив: її з травмами ушпиталили

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 293

 

Обставини події встановлюють правоохоронці

Учора, 11 грудня, близько 16.30 на залізничній станції «Ромни-Гадяч» на Миргородщині потяг травмував жінку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 68-річна жінка рухалася вздовж залізничної колії і її зачепив локомотив.

Постраждалу госпіталізували для надання медичної допомоги.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо такі діяння спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі травми) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, на початку місяця у Миргороді на залізниці загинула людина.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: потяг локомотив травмування
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